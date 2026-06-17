5 परीक्षाओं की तैयारी में 5 लाख करोड़ खर्च, 5 मंत्रालयों के बजट बराबर; राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि देश में करीब 22 लाख छात्र नीट परीक्षा देते हैं, जिनकी तैयारी पर लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसी तरह जेईई में 15 लाख छात्र शामिल होते हैं और उनकी तैयारी पर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

कभी सपनों की उड़ान का शहर कहे जाने वाला कोटा बुधवार को देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े राजनीतिक बयान का केंद्र बन गया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहां छात्रों के बीच खड़े होकर सिस्टम पर सीधा हमला बोला।

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में नीट, जेईई, एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी जैसी पांच प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर हर साल करीब 5 लाख करोड़ रुपये परिवारों की जेब से खर्च हो जाते हैं, जो पांच मंत्रालयों के बजट के बराबर है। उन्होंने इसे “पैसे वसूलने वाला सिस्टम” करार दिया।

शिक्षा व्यवस्था पर सीधा वार राहुल गांधी ने कहा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को लगातार दबाव और तनाव में डाल रहा है। उनके मुताबिक, यह व्यवस्था पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार के नाम पर छात्रों को मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति देश के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

‘पैसा वसूलने वाला सिस्टम’ का आरोप राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था अब एक चयन प्रणाली नहीं, बल्कि “रिजेक्शन सिस्टम” बन चुकी है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को असफलता झेलनी पड़ती है, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है।

करियर विकल्पों पर सवाल छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि अधिकांश युवा डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक सेवाओं की ओर ही क्यों भागते हैं। उन्होंने कहा कि देश में करियर के विकल्प बहुत हैं, लेकिन समाज और सिस्टम ने एक सीमित सोच बना दी है। उन्होंने छात्रों से यह भी पूछा कि अगर उन पर दबाव न हो तो वे क्या बनना चाहेंगे, जिस पर कई छात्रों ने डांसर, पायलट और अन्य रुचियों का जिक्र किया।

22 लाख NEET छात्र और भारी खर्च का दावा राहुल गांधी ने कहा कि देश में करीब 22 लाख छात्र नीट परीक्षा देते हैं, जिनकी तैयारी पर लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसी तरह जेईई में 15 लाख छात्र शामिल होते हैं और उनकी तैयारी पर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी व्यवस्था परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालती है।

पांच परीक्षाओं पर 5 लाख करोड़ का बोझ राहुल गांधी ने दावा किया कि नीट, जेईई, एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी जैसी पांच बड़ी परीक्षाओं की तैयारी पर कुल मिलाकर हर साल करीब 5 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि पांच केंद्रीय मंत्रालयों के बजट के बराबर है और यह एक गंभीर सिस्टमिक समस्या को दर्शाती है।

रोजगार पर भी चिंता राहुल गांधी ने कहा कि देश में रोजगार की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने दावा किया कि कॉलेजों से निकलने वाले 1000 छात्रों में से केवल 12 को नौकरी मिल पाती है, जबकि बड़ी संख्या में इंजीनियर बेरोजगार रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई युवा मजबूरी में छोटे काम करने को बाध्य होते हैं।

सुसाइड नोट दिखाकर जताई चिंता कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने एक छात्रा का सुसाइड नोट दिखाया और कहा कि यह किसी व्यक्तिगत असफलता का परिणाम नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता है। उन्होंने कहा कि देश का शिक्षा तंत्र युवाओं को बेहतर भविष्य देने में नाकाम हो रहा है।

बदलाव की मांग राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार करियर चुन सकें और उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में सुधार के लिए युवाओं की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है।