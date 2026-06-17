देश का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को स्ट्रेस देता है; राहुल गांधी का कोटा में छात्रों संग संवाद

कार्यक्रम में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा भावना महावर के माता-पिता ने भी अपने अनुभव साझा किए। भावना की मां पार्वती महावर ने कहा कि आज के समय में बच्चे भारी मानसिक दबाव में हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं और छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज केवल छात्रों, शिक्षा और युवाओं के भविष्य की बात होगी।

शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल राहुल गांधी ने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को प्रेशराइज करता है और उन्हें लगातार तनाव में रखता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों को दबाने और कुचलने का काम कर रही है, जो देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। राहुल ने कहा कि सभी को मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी ताकि कोई भी छात्र आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर न हो।

नीट और जेईई को लेकर सरकार पर निशाना राहुल गांधी ने कहा कि नीट, जेईई समेत पांच बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों की जेब से करीब पांच लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था छात्रों को अवसर देने के बजाय उनसे पैसे वसूलने का माध्यम बन गई है। राहुल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद बहुत कम छात्रों का चयन हो पाता है।

रोजगार संकट को बताया बड़ी चुनौती राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलेजों से निकलने वाले 1000 छात्रों में से केवल 12 को ही नौकरी मिल पाती है। उन्होंने दावा किया कि देश में 100 में से 80 इंजीनियर बेरोजगार हैं। राहुल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में व्यापक सुधार जरूरी हैं।

‘रिजेक्शन सिस्टम बन गया है एजुकेशन सिस्टम’ छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन सीटें सीमित होने के कारण अधिकांश छात्रों को असफलता का सामना करना पड़ता है। राहुल ने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों का मनोबल बढ़ाने के बजाय उनका अपमान करती है और उन्हें अवसाद की ओर धकेलती है।

अभिभावकों ने साझा की चिंता कार्यक्रम में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा भावना महावर के माता-पिता ने भी अपने अनुभव साझा किए। भावना की मां पार्वती महावर ने कहा कि आज के समय में बच्चे भारी मानसिक दबाव में हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार रात में कई बार उठकर यह देखने जाता है कि बच्चा ठीक है या नहीं। अभिभावकों को लगातार डर बना रहता है कि कहीं तनाव में कोई गलत कदम न उठा लिया जाए। उन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की।

छात्रा का सुसाइड नोट दिखाकर कही बड़ी बात राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा का सुसाइड नोट दिखाते हुए कहा कि यह किसी छात्र की व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता का उदाहरण है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश के युवाओं के सामने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा सीमित विकल्प क्यों दिखाई देते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर अवसर मौजूद हैं।

छात्रों से पूछा- मन की करने दी जाए तो क्या बनोगे? राहुल गांधी ने मंच पर नीट, आईआईटी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को बुलाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने छात्रों से पूछा कि यदि उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो तो वे जीवन में क्या बनना चाहेंगे। इस दौरान एक छात्रा ने डांसर बनने की इच्छा जताई, जबकि एक छात्र ने बताया कि इलाज के अभाव में अपने चाचा की मौत के बाद उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। छात्रों के अनुभव सुनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें हर युवा अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सके।