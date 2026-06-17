देश का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को स्ट्रेस देता है; राहुल गांधी का कोटा में छात्रों संग संवाद
कार्यक्रम में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा भावना महावर के माता-पिता ने भी अपने अनुभव साझा किए। भावना की मां पार्वती महावर ने कहा कि आज के समय में बच्चे भारी मानसिक दबाव में हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं और छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज केवल छात्रों, शिक्षा और युवाओं के भविष्य की बात होगी।
शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को प्रेशराइज करता है और उन्हें लगातार तनाव में रखता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों को दबाने और कुचलने का काम कर रही है, जो देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। राहुल ने कहा कि सभी को मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी ताकि कोई भी छात्र आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर न हो।
नीट और जेईई को लेकर सरकार पर निशाना
राहुल गांधी ने कहा कि नीट, जेईई समेत पांच बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों की जेब से करीब पांच लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था छात्रों को अवसर देने के बजाय उनसे पैसे वसूलने का माध्यम बन गई है। राहुल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद बहुत कम छात्रों का चयन हो पाता है।
रोजगार संकट को बताया बड़ी चुनौती
राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलेजों से निकलने वाले 1000 छात्रों में से केवल 12 को ही नौकरी मिल पाती है। उन्होंने दावा किया कि देश में 100 में से 80 इंजीनियर बेरोजगार हैं। राहुल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में व्यापक सुधार जरूरी हैं।
‘रिजेक्शन सिस्टम बन गया है एजुकेशन सिस्टम’
छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन सीटें सीमित होने के कारण अधिकांश छात्रों को असफलता का सामना करना पड़ता है। राहुल ने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों का मनोबल बढ़ाने के बजाय उनका अपमान करती है और उन्हें अवसाद की ओर धकेलती है।
अभिभावकों ने साझा की चिंता
कार्यक्रम में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा भावना महावर के माता-पिता ने भी अपने अनुभव साझा किए। भावना की मां पार्वती महावर ने कहा कि आज के समय में बच्चे भारी मानसिक दबाव में हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार रात में कई बार उठकर यह देखने जाता है कि बच्चा ठीक है या नहीं। अभिभावकों को लगातार डर बना रहता है कि कहीं तनाव में कोई गलत कदम न उठा लिया जाए। उन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की।
छात्रा का सुसाइड नोट दिखाकर कही बड़ी बात
राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा का सुसाइड नोट दिखाते हुए कहा कि यह किसी छात्र की व्यक्तिगत असफलता नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता का उदाहरण है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश के युवाओं के सामने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा सीमित विकल्प क्यों दिखाई देते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर अवसर मौजूद हैं।
छात्रों से पूछा- मन की करने दी जाए तो क्या बनोगे?
राहुल गांधी ने मंच पर नीट, आईआईटी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को बुलाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने छात्रों से पूछा कि यदि उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो तो वे जीवन में क्या बनना चाहेंगे। इस दौरान एक छात्रा ने डांसर बनने की इच्छा जताई, जबकि एक छात्र ने बताया कि इलाज के अभाव में अपने चाचा की मौत के बाद उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। छात्रों के अनुभव सुनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें हर युवा अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सके।
‘नीट पेपरलीक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत’
कार्यक्रम के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर बदलाव की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। उन्होंने छात्रों से सुझाव मांगे और कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। राहुल ने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक आंदोलन की शुरुआत है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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