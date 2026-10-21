कोटा नहर में सुबह मिले 2 युवकों के शव, 2 की तलाश जारी; दुर्गा विसर्जन के दौरान पलटी नाव

SDRF प्रभारी एकता हाड़ा के मुताबिक, हादसे वाली जगह से करीब 100 मीटर आगे ही विकास वर्मा और सूरज सिंह के शव मिल गए। रेस्क्यू टीमों ने अब उम्मेदगंज तक सर्च ऑपरेशन चलाया है। तलाश के लिए कुल छह बोट लगाई गई हैं।

SDRF प्रभारी एकता हाड़ा के मुताबिक, हादसे वाली जगह से करीब 100 मीटर आगे ही विकास वर्मा और सूरज सिंह के शव मिल गए। रेस्क्यू टीमों ने अब उम्मेदगंज तक सर्च ऑपरेशन चलाया है। तलाश के लिए कुल छह बोट लगाई गई हैं।

योगेंद्र महावर। कोटा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे के बाद बुधवार सुबह नहर किनारे एक बार फिर चीख-पुकार और बेचैनी का माहौल नजर आया। मंगलवार शाम कोटड़ी नहर में नाव पलटने से बहे चार युवकों में से दो के शव बुधवार सुबह निकाल लिए गए। दो अन्य युवक अब भी लापता हैं। NDRF और SDRF की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। हादसे के वक्त नाव में सवार सात लोग पानी में बह गए थे। इनमें से एक महिला, नाविक समेत तीन लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए थे।

हादसे के बाद से ही लापता युवकों के परिजन नहर के आसपास डटे हुए हैं। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। बुधवार सुबह रेस्क्यू टीमों ने दोबारा अभियान शुरू किया तो कुछ ही देर में दो युवकों के शव बरामद हो गए। अब बाकी दो युवकों की तलाश के लिए नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

सुबह 5:30 बजे फिर शुरू हुआ रेस्क्यू, 2 किलोमीटर पर एक बोट मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे हुए हादसे के बाद NDRF और SDRF की टीमों ने लापता युवकों को खोजने के लिए अभियान शुरू किया था। रात करीब 10:30 बजे तक तलाश की गई, लेकिन अंधेरा बढ़ने के कारण रेस्क्यू रोकना पड़ा। बुधवार सुबह 5:30 बजे फिर से अभियान शुरू किया गया।

SDRF प्रभारी एकता हाड़ा के मुताबिक, हादसे वाली जगह से करीब 100 मीटर आगे ही विकास वर्मा और सूरज सिंह के शव मिल गए। रेस्क्यू टीमों ने अब उम्मेदगंज तक सर्च ऑपरेशन चलाया है। तलाश के लिए कुल छह बोट लगाई गई हैं। इनमें तीन NDRF और तीन SDRF की हैं। टीमों ने हर दो किलोमीटर पर एक बोट लगाकर तलाशी अभियान चलाया।

रेस्क्यू टीमें घटनास्थल से करीब सात से आठ किलोमीटर दूर तक नहर में तलाश कर रही हैं, ताकि पानी के बहाव के साथ आगे निकल गए युवकों का पता लगाया जा सके।

घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर मिले शव बुधवार सुबह सबसे पहले विकास वर्मा उर्फ सुमन (22) निवासी खेड़ा रसूलपुर (रामपुर) का शव मिला। इसके कुछ ही दूरी पर सूरज सिंह (22) निवासी रोड नंबर-2 का शव भी बरामद हुआ। दोनों शव घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर मिले।

एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि दोनों युवकों के शव निकालकर एमबीएस अस्पताल के पोस्टमॉर्टम रूम में रखवाए गए हैं। परिजनों को मौके पर बुलाया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की खबर मिलने के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है।

एशू और राहुल की तलाश में जुटी टीमें हादसे में चार युवक पानी में डूब गए थे। इनमें विकास वर्मा और सूरज सिंह के शव मिल चुके हैं, जबकि एशू जोशी (19) और राहुल जोशी (18), दोनों निवासी संजय नगर, की तलाश जारी है।

रेस्क्यू टीमें नहर के पानी में लगातार खोजबीन कर रही हैं। पानी के बहाव और बड़े क्षेत्र में तलाश के कारण अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। टीमों का प्रयास है कि लापता युवकों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।

महिला, नाविक समेत 3 लोग तैरकर निकले मंगलवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाव में सवार लोग नहर में बह गए थे। हादसे में दीपक, महिला मान कंवर और नाविक सुरेश तैरकर बाहर निकल आए। वहीं विकास वर्मा, सूरज सिंह, एशू जोशी और राहुल जोशी पानी में डूब गए।

बताया गया कि हादसे से पहले नहर में पानी छोड़ा गया था। ऐसे में पानी का बहाव हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए चुनौती बना। सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। देर रात तक लापता युवकों की तलाश की गई, लेकिन अंधेरे के कारण अभियान रोकना पड़ा।

मौके पर पहुंचे ओम बिरला और मदन दिलावर हादसे की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। कोटा जिला कलेक्टर, सिटी एसपी, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी रात तक मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली।