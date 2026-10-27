कोटा में छात्र का मर्डर कर जयपुर में छिपे थे 3 आरोपी; फैक्ट्री में करने लगे नौकरी

हत्या के मामले में आरोपियों की तलाश के लिए कोटा पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राहुल उर्फ बच्चा के खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में तीन मामले दर्ज हैं। वहीं, सागर के खिलाफ सात मामले दर्ज बताए गए हैं।

कोटा में बीटेक स्टूडेंट की चाकू से हमला कर हत्या करने के बाद तीन आरोपी जयपुर आकर छिप गए। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने यहां एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शहर बदलने के बाद वे आसानी से पुलिस की पकड़ से दूर रहेंगे, लेकिन कोटा पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों की मदद से उनका पता लगा लिया। इसके बाद जयपुर में दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और बदला लेने की कहानी सामने आई है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहुल उर्फ बच्चा (21), सागर (20) और एक बाल अपचारी के रूप में हुई है। तीनों पर 5 अक्टूबर को बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भुवनेश नागर पर चाकू से हमला करने का आरोप है। हमले में भुवनेश की मौत हो गई थी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस अब मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

पुरानी मारपीट का बदला लेने के लिए किया हमला सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इसी साल मार्च में भुवनेश नागर ने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल के साथ मारपीट की थी। इस दौरान राहुल को चाकू भी मारा गया था। राहुल ने इस घटना की शिकायत अनंतपुरा थाने में दर्ज कराई थी।

इस घटना के बाद से राहुल और भुवनेश के बीच दुश्मनी चल रही थी। पुलिस के मुताबिक, राहुल भुवनेश से बदला लेना चाहता था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर भुवनेश पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने किस तरह योजना बनाई और इसमें किसकी क्या भूमिका रही।

वारदात के बाद जयपुर पहुंचे, फैक्ट्री में करने लगे काम हत्या के मामले में आरोपियों की तलाश के लिए कोटा पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस के मुताबिक, आरोपी शातिर तरीके से फरारी काट रहे थे। उनकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा भी की गई थी।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया। जानकारी मिली कि तीनों जयपुर में एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसके बाद कोटा पुलिस की टीम जयपुर पहुंची और दबिश देकर तीनों को डिटेन कर लिया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राहुल उर्फ बच्चा के खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में तीन मामले दर्ज हैं। वहीं, सागर के खिलाफ सात मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है।

दोस्त से मिलने निकला था भुवनेश, रास्ते में घेरकर हमला भुवनेश नागर कोटा के मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। 5 अक्टूबर की रात वह बाइक से अपने दोस्त से मिलने के लिए निकला था। रात करीब साढ़े आठ बजे अनंतपुरा थाना इलाके में कान्हा मैरिज गार्डन के आसपास आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

हमले में गंभीर रूप से घायल भुवनेश की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश का एंगल सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उनके संभावित ठिकानों पर फोकस किया।