कोटा में जीजा की हत्या के मामले में साला गिरफ्तार; अस्पताल में किया था मर्डर

मामला कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित भारत विकास परिषद अस्पताल का है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी साले कपिल जैन को गिरफ्तार कर लिया है।

हमले के बाद घायल मौलिक जैन को तत्काल भारत विकास परिषद अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया।

कोटा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक साले ने अस्पताल के वेटिंग रूम में अपने ही जीजा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई, जब सर्राफा कारोबारी अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में भर्ती सास से मिलने पहुंचा था। दोनों आईसीयू के सामने बने वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। इसी दौरान पत्नी का भाई वहां पहुंचा और अचानक जीजा के सीने पर कटार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

मामला कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित भारत विकास परिषद अस्पताल का है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी साले कपिल जैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कटार भी बरामद कर जब्त कर ली है। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है। उससे हत्या के पीछे की वजह और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है।

पत्नी के साथ सास से मिलने अस्पताल पहुंचा था कारोबारी सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि घटना 12 नवंबर की है। सर्राफा कारोबारी मौलिक जैन अपनी पत्नी रुचिका जैन के साथ अपनी सास से मिलने भारत विकास परिषद अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में सास आईसीयू में भर्ती थीं। ऐसे में मौलिक और रुचिका आईसीयू के सामने बने वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार कर रहे थे।

सुबह करीब 10 बजे तक सब कुछ सामान्य था। इसी दौरान रुचिका का भाई कपिल जैन अस्पताल पहुंचा। आरोप है कि कपिल ने वहां पहुंचते ही मौलिक जैन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसने उनके सीने पर कटार से वार किया। अचानक हुए हमले से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर चोट लगने से मौलिक जैन लहूलुहान होकर घायल हो गए।

एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले गए, लेकिन नहीं बची जान हमले के बाद घायल मौलिक जैन को तत्काल भारत विकास परिषद अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें कोटा हार्ट अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने मौलिक जैन को मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल जैसे स्थान पर हुई इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। जिस जगह लोग अपने परिजनों के इलाज और उनके स्वस्थ होने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।

पत्नी की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ हत्या का मामला घटना के बाद मौलिक जैन की पत्नी रुचिका जैन ने दादाबाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनाक्रम और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी कपिल जैन को डिटेन किया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कटार भी बरामद कर ली है। फिलहाल आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर साले ने अपने जीजा की हत्या क्यों की? अस्पताल में पत्नी के साथ मौजूद मौलिक जैन पर अचानक हमला करने के पीछे क्या वजह थी? क्या दोनों के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था या वारदात के पीछे कोई दूसरी वजह थी?