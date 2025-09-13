कोटा में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा रावण;215 फीट ऊंचाई 12 टन वजन,रिमोट से होगा दहन

कोटा का दशहरा मेला… नाम सुनते ही रोशनी, भीड़ और आतिशबाज़ी की तस्वीर दिमाग में उभर आती है। लेकिन इस बार यहां का नज़ारा और भी निराला होगा।

कोटा का दशहरा मेला… नाम सुनते ही रोशनी, भीड़ और आतिशबाज़ी की तस्वीर दिमाग में उभर आती है। लेकिन इस बार यहां का नज़ारा और भी निराला होगा। मैदान में एक ऐसा रावण खड़ा किया जा रहा है, जिसे देख लोग दंग रह जाएंगे। 215 फीट ऊंचा, 12 टन वजनी और लोहे से बना ये रावण अब तक का सबसे विशालकाय पुतला होगा।

दशहरे के मैदान में सुबह से लेकर रात तक हथौड़ों की ठक-ठक और वेल्डिंग की चिंगारियां गूंज रही हैं। हरियाणा के अंबाला से आए तेजेंद्र चौहान और उनकी टीम पिछले चार महीने से इस रावण को गढ़ रहे हैं। चौहान मुस्कुराते हुए कहते हैं, “रावण की हड्डियों में 9500 किलो लोहा है। इतना लोहा तो किसी छोटे पुल में भी नहीं लगता।”

रावण का सिर ही अपने आप में अजूबा है। 25 फीट ऊंचा मुख्य सिर, बाकी नौ सिर 3×6 फीट के। चेहरे को फाइबर से ढाला गया है, वजन 300 किलो का। इस बार मूंछें भी घनी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई—बिलकुल वैसे जैसे किसी फिल्मी खलनायक की।

मुकुट? वो तो मानो अलग ही नज़ारा है। 60 फीट ऊंचा, चार हिस्सों में बना और एलईडी लाइट्स से जगमगाता हुआ। रात के अंधेरे में जब ये मुकुट चमकेगा तो पूरा मैदान रोशनी से नहा जाएगा। रावण की तलवार 50 फीट लंबी और जूतियां 40 फीट की। कुंभकरण और मेघनाथ भी पीछे नहीं रहेंगे—60-60 फीट के पुतले, जिनके चेहरे 10 फीट लंबे और 80 किलो वजनी हैं।

इतना बड़ा पुतला खड़ा करना आसान नहीं। इसके लिए 6 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा फाउंडेशन बनाया गया है। दो क्रेन, जेसीबी और सौ मज़दूरों की मदद से रावण को तीन घंटे में खड़ा कर दिया जाएगा। मैदान में मौजूद एक मजदूर कहता है, “इतना ऊंचा रावण पहली बार देख रहे हैं। जब खड़ा होगा, तो लोग आसमान की तरफ गर्दन उठाकर ही देख पाएंगे।”

और इस बार दहन का तरीका भी अलग होगा। अब न मशाल, न तीर—रावण का विनाश होगा रिमोट से। पुतले में 20 जगह सेंसर लगाए गए हैं। जैसे ही बटन दबेगा, पहले छत्र जलेगा, फिर मुकुट के हिस्से और फिर पूरी देह आतिशबाज़ी के धमाकों में सुलग उठेगी।

हालांकि इस बार रावण मूवमेंट नहीं करेगा। न तलवार घूमेगी, न आंखें चलेंगी। लेकिन भव्यता इतनी होगी कि किसी को उसकी कमी महसूस नहीं होगी। रावण का चेहरा बनाने में ही एक महीना लगा, हिस्सों को तैयार करने में दो महीने और फिर दो ट्रकों से इन्हें कोटा लाया गया। फाइबर ग्लास से बने चेहरों पर रेज़न केमिकल की परत चढ़ाई गई है ताकि मजबूती बनी रहे।