कोई जेबकतरा होगा, गैंगस्टर रोहित गोदारा पर एक बयान और सुर्खियों में आ गए बीकानेर IG
आईजी ओम प्रकाश राजस्थान पुलिस के उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जिनकी पहचान सख्त और कार्रवाई करने वाले अफसर के रूप में रही है। वे मूल रूप से राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के अधिकारी रहे हैं।
राजस्थान के बीकानेर में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के कथित घर पर बुलडोजर चलने की घटना को लेकर रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन पहले ही इस कार्रवाई से खुद को अलग बता चुके हैं, लेकिन अब बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) ओम प्रकाश का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे रोहित गोदारा के घर गिराए जाने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, “कौन है ये, मैंने नाम नहीं सुना।” पत्रकारों ने जब बताया कि वह गैंगस्टर है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “ऐसा कोई गैंगस्टर का नाम सुना नहीं, कोई जेबकतरा होगा तो पता नहीं।”
आईजी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे पुलिस अधिकारी की रणनीतिक प्रतिक्रिया मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे हैरान करने वाला बयान बता रहे हैं।
बुलडोजर कार्रवाई पर क्या बोले IG ओम प्रकाश?
मंगलवार को बीकानेर रेंज पुलिस की ओर से मोबाइल चोरी और गुम हुए मोबाइल बरामदगी अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस दौरान बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा और आईपीएस अधिकारी अनुष्ठा कालिया भी मौजूद थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बीकानेर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से विशेष अभियान चलाकर महज 30 दिनों में 100 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे।
कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने रोहित गोदारा के कथित घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा। इस पर आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा, “अगर किसी का घर टूटा है तो संबंधित व्यक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
जब पत्रकारों ने दोबारा पूछा कि रोहित गोदारा बीकानेर का बड़ा गैंगस्टर माना जाता है और क्या पुलिस उसके घर पर नजर नहीं रखती, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्षेत्र में करीब 100 भगोड़े अपराधी हैं और फिलहाल उनके पास इस मामले में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है।
रहस्य बनी हुई है बुलडोजर कार्रवाई
बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात रोहित गोदारा के कथित घर को ढहाए जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कार्रवाई किस एजेंसी या किसके निर्देश पर की गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों ने इस कार्रवाई में अपनी भूमिका से इनकार किया है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
कौन हैं IPS ओम प्रकाश?
आईजी ओम प्रकाश राजस्थान पुलिस के उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जिनकी पहचान सख्त और कार्रवाई करने वाले अफसर के रूप में रही है। वे मूल रूप से राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के अधिकारी रहे हैं। वर्ष 2013 में पदोन्नति के बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल किया गया।
शेखावाटी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश ने अपने पुलिस करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे जयपुर, टोंक, बूंदी और सिरोही जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने पाली और अजमेर रेंज में उप महानिरीक्षक (DIG) के रूप में भी सेवाएं दीं।
फरवरी 2026 में उन्हें बीकानेर रेंज का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने सीमावर्ती जिलों में अपराध और तस्करी के खिलाफ कई अभियान शुरू किए।
गैंगस्टरों और नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई
बीकानेर रेंज की कमान संभालने के बाद ओम प्रकाश ने गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान तेज किया। पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए होने वाली नशे और हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर में सक्रिय गैंगवार पर भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की।
उनके कार्यकाल में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई और कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए ‘ऑपरेशन नीलकंठ’ भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बयान से बढ़ी चर्चा
रोहित गोदारा राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में वांछित अपराधी माना जाता है और उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जोड़ा जाता रहा है। ऐसे में आईजी ओम प्रकाश का “मैंने नाम नहीं सुना, कोई जेबकतरा होगा” वाला बयान चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और यदि शिकायत मिलती है तो कानून के अनुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि रोहित गोदारा के कथित घर पर बुलडोजर किसने चलाया और किसके आदेश पर कार्रवाई हुई। जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक यह मामला रहस्य बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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