किसे मिली अहम जिम्मेदारी? 5 महीने बाद राजस्थान BJP युवा मोर्चा की नई सूची जारी
राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नई प्रदेश कार्यकारिणी का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऐलान कर दिया गया है। करीब पांच महीने तक चली चर्चा और संगठन स्तर पर मंथन के बाद प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने 63 पदाधिकारियों की सूची जारी की है।
राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नई प्रदेश कार्यकारिणी का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऐलान कर दिया गया है। करीब पांच महीने तक चली चर्चा और संगठन स्तर पर मंथन के बाद प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने 63 पदाधिकारियों की सूची जारी की है। नई टीम में प्रदेश के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है।
कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्रियों को जिम्मेदारी
जारी सूची के मुताबिक कार्यकारिणी में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 9 प्रदेश मंत्री समेत कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक, प्रशिक्षण प्रभारी और 20 प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। लंबे समय से इस सूची का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच अब नई जिम्मेदारियों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
इन नेताओं को बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री
प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संगठन ने प्रदेश महामंत्री पद पर ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को नियुक्त किया है।
प्रदेश मंत्री से लेकर कोषाध्यक्ष तक, कई अहम पदों पर नियुक्तियां
प्रदेश मंत्री पद पर धीरज शर्मा, रघुनाथ बिश्नोई, राहुल लेघा, रमेश गुर्जर, कृष्णपाल सिंह चुंडावत, दिनेश राणा, दिव्यांश भारद्वाज, वीके कुशवाह और आदित्य सिंघानिया को जिम्मेदारी दी गई है। जिज्ञासु जैन को प्रदेश कोषाध्यक्ष और राहुल देवड़ा को सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
कार्यालय और मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी भी तय
संगठन ने भरतपुर के हर्ष शर्मा को कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं अमित कुमावत और आशीष शर्मा को कार्यालय सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी हर्षित को दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया और आईटी से जुड़े पदों पर भी नियुक्तियां कर संगठन को डिजिटल स्तर पर मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई है।
‘मन की बात’, ट्रेनिंग और संगठन विस्तार पर रहेगा फोकस
नई कार्यकारिणी की खास बात यह रही कि इसमें प्रशिक्षण, नीति एवं शोध, ‘मन की बात’ कार्यक्रम और युवा संपर्क अभियानों के लिए भी अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सदस्यता अभियान, बूथ स्तर तक संगठन विस्तार और सोशल मीडिया कैंपेन को गति देने पर विशेष जोर रहेगा।
निकाय-पंचायत चुनावों को देखते हुए लिया गया फैसला
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए संगठन ने यह टीम तैयार की है। युवा मोर्चा को चुनावी मोर्चे पर अधिक सक्रिय भूमिका देने की रणनीति के तहत लंबे विचार-विमर्श के बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया गया है।
नई टीम के सामने संगठन मजबूत करने की चुनौती
नई कार्यकारिणी के गठन के साथ अब भाजपा युवा मोर्चा के सामने संगठन विस्तार, युवा वर्ग तक पहुंच बढ़ाने और चुनावी तैयारियों को गति देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि नई टीम आने वाले समय में संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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