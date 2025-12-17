पार्टी सोच छोड़िए,आपका काम नहीं रोकूंगा,कांग्रेस MLA से बोले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

संक्षेप: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने अब आमजन के साथ-साथ आस्था के केंद्रों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। शेखावाटी अंचल—सीकर, चूरू, झुंझुनूं सहित आसपास के इलाकों में ठंड के तीखे तेवर और बढ़ते प्रदूषण का असर मंदिरों तक साफ दिखाई देने लगा है।

दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद पहली बार कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा एक ही मंच पर नजर आए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल दिखा। मंच पर दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और विकास के मुद्दे पर मिलकर काम करने का संदेश दिया।

दरअसल, वर्ष 2024 के दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा को हराकर जीत दर्ज की थी। इस चुनावी पृष्ठभूमि के चलते दोनों नेताओं का एक साथ मंच साझा करना राजनीतिक रूप से खास माना जा रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके दिमाग में कोई पार्टी नहीं है और विधायक बैरवा को भी पार्टी की सोच छोड़कर विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, “अभी हमारी सरकार है। आपका कोई भी काम हो, मैं उसे रोकूंगा नहीं। आप जो भी काम बताओगे, उसमें पूरी मदद करूंगा। दौसा का विकास मिलजुल कर आगे बढ़ाना है।”

हालांकि, मंत्री ने यह भी जोड़ा कि राजनीतिक जिम्मेदारियों से वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, “राजनीतिक दृष्टि से यदि हमारा कोई कार्यकर्ता फंस जाता है तो उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना वो हमें नहीं छोड़ेंगे।” इस बयान को मंच पर मौजूद लोगों ने राजनीति और प्रशासन के बीच संतुलन के रूप में देखा।

किरोड़ी लाल मीणा ने विधायक दीनदयाल बैरवा की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने “छक्का मारकर” जिला मुख्यालय की सीट जीती है। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में हार-जीत चलती रहती है। यह सुख-दुख और धूप-छांव की तरह है। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। एक होकर इलाके का विकास कराना चाहिए।” उनके इस बयान को राजनीतिक परिपक्वता का संकेत माना जा रहा है।

दोनों नेताओं ने बुधवार को दौसा जिला अस्पताल में 7 करोड़ रुपये की लागत से बने ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी यूनिट भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया और इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया।

डूंगरी बांध विवाद पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने अफवाहों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि बांध को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है कि 78 गांव शिफ्ट होंगे, जबकि सच्चाई यह है कि केवल 9 गांव ही प्रभावित होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों को उनकी इच्छित जगह पर बसाया जाएगा और मकान, जमीन, पशुधन समेत सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मंत्री ने इसे जनहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि पहले डूंगरी बांध बीसलपुर बांध से दोगुनी भराव क्षमता का प्रस्तावित था, लेकिन जनहित को देखते हुए इसकी भराव क्षमता 10 मीटर कम कर दी गई है। अब यह बांध बीसलपुर से डेढ़ गुना बड़ा होगा और इसका पानी उद्योगों को भी दिया जाएगा। जयपुर-बांदीकुई के बीच गुरुग्राम की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और नए एक्सप्रेस-वे की योजना का भी उन्होंने जिक्र किया।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में पीएमओ और सीएमएचओ पर चुटकी भी ली। अस्पताल में पेयजल व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि बोरवेल में पानी होने के बावजूद उन्हें पीने का पानी 20 मिनट बाद मिला। सीएमएचओ को कुर्सी देने की बात पर मंच पर ठहाके गूंज उठे और माहौल हल्का हो गया।