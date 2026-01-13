Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरkirodi lal meena malviya statement jaipur politics
रोज कूदा-फांदी करेंगे तो नाम मिट जाएगा, पद के भूखे हैं; मालवीय पर किरोड़ी मीणा की दो टूक

रोज कूदा-फांदी करेंगे तो नाम मिट जाएगा, पद के भूखे हैं; मालवीय पर किरोड़ी मीणा की दो टूक

संक्षेप:

जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को भाजपा छोड़ने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर तीखा हमला बोला। किरोड़ी ने साफ शब्दों में कहा कि मालवीय राजनीति में पद और सत्ता के भूखे हैं।

Jan 13, 2026 08:13 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को भाजपा छोड़ने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर तीखा हमला बोला। किरोड़ी ने साफ शब्दों में कहा कि मालवीय राजनीति में पद और सत्ता के भूखे हैं। अगर वे रोज इस तरह कूदा-फांदी करते रहे तो उनका नाम ही मिट जाएगा। उनके जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा व्यक्ति आधारित नहीं, बल्कि विचारधारा आधारित पार्टी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किरोड़ी ने कहा, “मैं भी अगर पार्टी छोड़ दूं तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। भाजपा की ताकत उसकी विचारधारा और संगठनात्मक ढांचे में है।” उन्होंने कहा कि जो लोग पद पाने के लिए राजनीति में आते हैं, वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाते।

बीजेपी कार्यालय में लॉन में लगी जनसुनवाई

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को कार्यकर्ताओं की नियमित जनसुनवाई स्थगित कर दी गई थी। इसके बावजूद किरोड़ीलाल मीणा कार्यालय पहुंचे। जब उन्हें जनसुनवाई स्थगित होने की जानकारी मिली, तब भी वे वापस नहीं लौटे। पार्टी कार्यालय के लॉन में ही कुर्सी लगाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जनसुनवाई स्थगित होने की कोई सूचना नहीं थी। “जब मैं यहां आया तो कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर पहुंच गए। ऐसे में मैं उन्हें कैसे मना कर देता। इसलिए यहीं बैठकर उनकी बात सुनी,” किरोड़ी ने कहा।

डोटासरा के बयान पर पलटवार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर भी किरोड़ी ने पलटवार किया। डोटासरा ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए, बंद कमरे में मंत्रणा की, मंत्रियों को प्रताड़ित किया और बिना कुछ दिए लौट गए।

इस पर किरोड़ी ने कहा, “अगर मुझे किसी से कोई बात करनी होती है तो मैं सबके सामने भी कर सकता हूं और बंद कमरे में भी। आप भी मुझसे सवाल पूछोगे तो बंद कमरे में ही पूछोगे। विपक्ष चाहता है कि सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाए, यह संभव नहीं है।”

उन्होंने सवाल उठाया कि डोटासरा बताएं, “अमित शाह जयपुर आए तो कितने लोगों को नियुक्ति पत्र देकर गए? क्या कांग्रेस के किसी केंद्रीय मंत्री ने कभी ऐसा किया है?” किरोड़ी ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करना जानती है, काम करने का रिकॉर्ड उसके पास नहीं है।

“पद के लिए आए थे मालवीय”

महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़ने के सवाल पर किरोड़ी ने दो टूक कहा कि वे जनसेवा के लिए नहीं, बल्कि पद के लिए राजनीति में आए थे। “अगर उनके मन में जनसेवा का भाव होता तो वे किसी भी दल में रहकर काम कर सकते थे। भाजपा देश का सबसे बड़ा संगठन है। आप आए और भाग गए, क्योंकि यहां आपको तुरंत पद नहीं मिला। इतनी जल्दी पद कैसे मिल सकता है?” उन्होंने कहा।

किरोड़ी ने कहा कि भाजपा की विचारधारा पद पाने की नहीं, बल्कि जनसेवा की है। जो इस भावना को नहीं समझते, वे पार्टी में ज्यादा समय नहीं टिक पाते।

मनरेगा और नई योजना पर बोले किरोड़ी

मनरेगा की जगह वीबी-जी राम-जी योजना में राज्य को 40 प्रतिशत फंड देने के सवाल पर भी मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “जिस तरह एक गृहिणी सीमित बजट में भी घर की रसोई को अच्छे से मैनेज कर लेती है, उसी तरह हमारी सरकार विकास कार्यों को मैनेज कर रही है। केंद्र और राज्य, दोनों जगह हमारा मैनेजमेंट बेहतर है।”

किरोड़ी ने बताया कि नई योजना में मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन का काम मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को फसल कटाई के समय 60 दिन का ब्रेक भी दिया जाएगा, ताकि खेती प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इससे मजदूरों और किसानों, दोनों को फायदा होगा।

कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप

किरोड़ी ने कांग्रेस पर मनरेगा में बड़े घोटाले का आरोप भी लगाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि करौली जिले की मंडरायल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नानपुर में मनरेगा के तहत 28 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए। “लेकिन मौके पर केवल पौने दो करोड़ के काम हुए और सवा 26 करोड़ रुपए जेब में रख लिए गए। कांग्रेस ऐसा ही सिस्टम चाहती है, इसलिए वैसा कानून बनाती है,” उन्होंने आरोप लगाया।

कुल मिलाकर किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान से राजस्थान की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। मालवीय के भाजपा छोड़ने के बाद पार्टी के भीतर और बाहर चल रही बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को और तीखा बना दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Kirodi Lal Meena

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।