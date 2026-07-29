अपने ही विभाग की CBI जांच चाहते हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, बोले- CM भजनलाल शर्मा को लिखूंगा पत्र
राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों समय-समय पर एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार और कार्रवाई में ढिलाई के आरोप लगाते रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पेपर लीक, भ्रष्टाचार और जांच को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कृषि विभाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई से जुड़े पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में उनकी भी कोई भूमिका सामने आती है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
CM भजनलाल शर्मा को लिखेंगे पत्र
किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि कृषि विभाग से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपों की सच्चाई सामने आ सके।
उन्होंने कहा, “मैं किसी भी जांच से पीछे हटने वाला नहीं हूं। यदि किसी स्तर पर मेरी भी भूमिका सामने आती है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जनता के सामने पूरी सच्चाई आनी चाहिए।”
डोटासरा के बयान के बाद आया जवाब
दरअसल, यह पूरा विवाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद और अधिक गरमा गया। डोटासरा ने भाजपा सरकार और विशेष रूप से किरोड़ी लाल मीणा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राजस्थान में भाजपा सरकार को करीब ढाई साल हो चुके हैं। सरकार में मंत्री होने के बावजूद यदि इतने बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले हैं तो अब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया।
डोटासरा ने यह भी कहा कि विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को लेकर भाजपा नेताओं ने बड़े-बड़े दावे किए थे, सत्ता में आने के बाद उन मामलों में अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।
किरोड़ी ने चुनौती स्वीकार करने का किया दावा
गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वह कांग्रेस के सवालों से बचने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष CBI जांच की मांग करता है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि वह स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग करेंगे।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग से जुड़े जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे मामले में कौन जिम्मेदार है और किसकी क्या भूमिका रही है।
पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर फिर गरमाई राजनीति
राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों समय-समय पर एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार और कार्रवाई में ढिलाई के आरोप लगाते रहे हैं।
किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष में रहते हुए भी पेपर लीक मामलों को लगातार उठाते रहे थे। उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा था। अब सत्ता में मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने ही विभाग से जुड़े मामले में CBI जांच की मांग कर नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है।
सियासी बयानबाजी के बीच बढ़ी जांच की मांग
किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। एक ओर कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्री का अपने ही विभाग की CBI जांच की मांग करना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखे जाने के बाद सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। यदि CBI जांच की सिफारिश होती है तो कृषि विभाग से जुड़े मामलों के साथ-साथ ACB की कार्रवाई और उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच का दायरा भी बढ़ सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज है और आने वाले दिनों में यह मामला राजस्थान की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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