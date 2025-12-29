दौसा सांसद ने अरावली खोद कर मकान बना दिया, कांग्रेस राज में अरावली बर्बाद हुई; मंत्री किरोड़ी ने अरावली पर कही बड़ी बात
राजस्थान के कृषि मंत्री और कद्दावर भाजपा नेता डॉ. किरोड़ीलाल मीणा अपने बेबाक बयानों के लिए एक बार फिर चर्चा में हैं। दौसा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस के अरावली प्रदर्शन में कहा…
राजस्थान के कृषि मंत्री और कद्दावर भाजपा नेता डॉ. किरोड़ीलाल मीणा अपने बेबाक बयानों के लिए एक बार फिर चर्चा में हैं। दौसा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस के अरावली प्रदर्शन, सचिन पायलट के पुत्र के राजनीति में प्रवेश और स्थानीय राजनीतिक खींचतान पर खुलकर अपनी बात रखी। डॉ. मीणा ने जहाँ एक ओर विपक्षी नेताओं पर तीखे हमले किए, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के बेटे का बचाव कर सभी को चौंका दिया।
पायलट के बेटे का समर्थन: ‘लोकतंत्र में कोई बुराई नहीं’
हाल ही में जयपुर में अरावली संरक्षण को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के पुत्र के शामिल होने पर डॉ. मीणा ने उदार रुख अपनाया। उन्होंने कहा, "यदि कोई पिता अपने पुत्र को राजनीतिक माहौल दिखाने लाता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंदिरा गांधी को साथ लेकर घूमते थे और बाद में वे प्रधानमंत्री बनीं। इंदिरा जी ने भी राजीव और संजय गांधी को प्राथमिकता दी।" उन्होंने याद दिलाया कि जब वे राजेश पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तब सचिन पायलट भी चुनाव में आए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सचिन अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में इसमें कोई बुराई नहीं है।
अरावली मुद्दे पर घेरा: ‘सांसद ने तो खुद मकान बना लिया’
अरावली खनन के मुद्दे पर कांग्रेस के आंदोलन को डॉ. मीणा ने 'पाखंड' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान लीज बाँटकर अरावली को खोखला किया गया, जबकि भाजपा सरकार वन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, "यहाँ के सांसद ने तो अरावली को खोदकर खुद का मकान बना लिया है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।" उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने अरावली में किसी भी प्रकार की माइनिंग न होने देने का रुख साफ कर दिया है।
मोदी के अपमान पर चेतावनी: ‘नहले पर दहला मिलेगा’
डाक बंगले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ताला तोड़ने की कोशिश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र फाड़ने की घटना पर मंत्री ने कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "ग्लोबल लीडर मोदी जी के चित्र फाड़ने से कोई भागीरथ नहीं बन सकता। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और प्रधानमंत्री का अपमान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने दौसा विधायक और सांसद को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में ऐसी हरकत हुई तो उसका जवाब 'नहले पर दहला' दिया जाएगा। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला कृत्य बताया।
राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रहार
कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर डॉ. मीणा ने पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को 'अनुभवहीन और दिशाहीन' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं और राष्ट्र का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने भ्रष्टाचार के कारण ही कांग्रेस को नकारा है।
भजनलाल सरकार की उपलब्धियां
अंत में, अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बीते दो वर्षों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ERCP परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि नवनेरा बांध तैयार है और पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।