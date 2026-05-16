खून-पानी साथ नहीं बहते,तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों? RSS के बयान पर जूली का कटाक्ष
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पाकिस्तान के साथ संभावित बातचीत को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब पहले यह कहा गया था
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पाकिस्तान के साथ संभावित बातचीत को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब पहले यह कहा गया था कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते”, तो अब पाकिस्तान से बातचीत की जरूरत क्यों पड़ रही है। जूली ने इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की।
RSS के बयान पर प्रतिक्रिया
जूली ने RSS के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। इस पर जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जब-जब भारत के खिलाफ हरकतें की हैं, देश और सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में बातचीत की वकालत करना शहीद सैनिकों के बलिदान का अपमान है।
विदेश नीति पर उठाए सवाल
उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करना विरोधाभासी है। जूली के मुताबिक सरकार को पहले अपनी स्पष्ट नीति जनता के सामने रखनी चाहिए।
पीएम की विदेश यात्राओं पर तंज
इस दौरान जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं और सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद लगातार विदेश दौरों पर जा रहे हैं, जबकि देश की जनता को सादगी और त्याग की सीख दी जा रही है। जूली ने इसे दोहरे मापदंड करार देते हुए कहा कि पहले नेतृत्व को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए।
पाकिस्तान मुद्दे पर फोकस बरकरार
हालांकि इस बयानबाजी के केंद्र में पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा ही रहा। जूली ने कहा कि देश की जनता और सेना का मनोबल सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की बातचीत तभी होनी चाहिए जब वह देशहित और सुरक्षा के मानकों पर खरी उतरती हो।
नीतियों में विरोधाभास का आरोप
जूली के अनुसार, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर सरकार और संघ के भीतर अलग-अलग संकेत मिल रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि देश को स्पष्ट और मजबूत विदेश नीति की जरूरत है, न कि ऐसे विरोधाभासी बयानों की।
सियासी माहौल गर्म
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है और इस पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। जूली का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है, लेकिन बयानबाजी के जरिए सियासी माहौल गर्म हो गया है।
देशहित सर्वोपरि
जूली ने अंत में कहा कि देश की सुरक्षा, सैनिकों का सम्मान और जनता का विश्वास सर्वोपरि है। सरकार को इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी फैसला लेना चाहिए।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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