खुद पर पेट्रोल छिड़का, खून से लिखी चिट्ठी; फिर भी नहीं पिघली राजस्थान सरकार,अब क्या करेंगे MLA रविन्द्र सिंह भाटी

पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों गिरल कोयला खदान के मजदूरों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।

पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों गिरल कोयला खदान के मजदूरों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। करीब डेढ़ महीने से जारी आंदोलन के बावजूद मांगों पर कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से अब आंदोलन नए-नए रूप लेता जा रहा है। पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश, खून से चिट्ठी लिखने के बाद शनिवार को भाटी ने धरना स्थल पर सरकार को “सद्बुद्धि” देने की कामना के साथ हवन-यज्ञ का आयोजन किया।

धरना स्थल पर हुआ सद्बुद्धि यज्ञ गिरल गांव में चल रहे धरना स्थल पर शनिवार को मजदूरों और समर्थकों की मौजूदगी में हवन-पूजन का आयोजन किया गया। रविंद्र सिंह भाटी भी मजदूरों के बीच जमीन पर बैठकर यज्ञ में शामिल हुए और आहुति दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

यज्ञ के दौरान भाटी ने कहा कि प्रदेश सरकार को मजदूरों, वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और वह मजदूरों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले।

सोशल मीडिया पर भी साधा निशाना यज्ञ के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि पिछले डेढ़ महीने से गिरल कोयला खदान के मजदूर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकार को सद्बुद्धि मिले और गरीब मजदूरों की वाजिब मांगें स्वीकार की जाएं, इसी उद्देश्य से हवन-पूजन किया गया है। उन्होंने सरकार पर शोषित वर्ग की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया।

आत्मदाह की कोशिश से मचा था हड़कंप इस आंदोलन ने उस समय बड़ा मोड़ ले लिया था जब 19 मई को रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में मजदूरों ने बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। प्रदर्शन के दौरान अचानक भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। इस घटना से मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

पुलिस अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें रोका और सुरक्षित कलेक्ट्रेट कार्यालय के भीतर ले जाया गया। घटना के बाद आंदोलन और अधिक चर्चा में आ गया तथा राज्यभर में इसकी राजनीतिक गूंज सुनाई देने लगी।

पांच घंटे की वार्ता भी रही बेनतीजा कलेक्ट्रेट में आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच करीब पांच घंटे तक वार्ता चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। मजदूरों की मांगों और प्रशासनिक पक्ष के बीच समाधान का रास्ता नहीं निकलने से बातचीत बेनतीजा समाप्त हो गई।

इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भाटी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ नखतसिंह को निलंबित कर दिया। इस फैसले को लेकर भी राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही।

खून से लिखी चिट्ठी भी नहीं लाई समाधान वार्ता विफल होने और आंदोलन की मांगों पर प्रगति नहीं होने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने देश के गृहमंत्री के नाम अपने खून से चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। हालांकि इस कदम के बाद भी विवाद का कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया।

भाटी लगातार दावा कर रहे हैं कि यह केवल कुछ श्रमिकों की नौकरी का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य, सम्मान और अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। उनका कहना है कि उन्होंने विधानसभा से लेकर विभिन्न मंचों तक गिरल माइंस और स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई।

आंदोलन के और उग्र होने के संकेत रविंद्र सिंह भाटी पिछले कई दिनों से मजदूरों के साथ धरना स्थल पर ही डटे हुए हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार यदि आने वाले दिनों में मजदूरों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है।