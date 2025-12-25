वो 10 मिनट... जो खेतड़ी को गैंगवार का अखाड़ा बना देते; पढ़िए राजस्थान पुलिस की जांबाजी की पूरी कहानी

संक्षेप: दिसंबर की ढलती दोपहर और राजस्थान में खेतड़ी की शांत वादियां... किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कस्बे की तंग गलियों के पीछे मौत का एक बड़ा जाल बुना जा चुका है।

दिसंबर की ढलती दोपहर और राजस्थान में खेतड़ी की शांत वादियां... किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कस्बे की तंग गलियों के पीछे मौत का एक बड़ा जाल बुना जा चुका है। बुधवार का दिन राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों के लिए एक खूनी बुधवार साबित हो सकता था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़े गैंगवार की साजिश को ऐन वक्त पर नाकाम कर दिया।

कहानी शुरू होती है खेतड़ी कोर्ट परिसर से। तारीख पर आए बदमाशों की आंखों में पुरानी रंजिश का खून सवार था। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई, बदला लेने का प्लान एक्टिव हो गया। हरियाणा नंबर की एक सफेद स्कॉर्पियो और एक बोलेरो कस्बे में संदिग्ध रूप से चक्कर काटने लगीं। इन गाड़ियों में सवार थे 8 से 10 हथियारबंद बदमाश, जिनके पास सिर्फ एक मिशन था अपने विरोधी गुट का सफाया।

जब ये गाड़ियाँ शिकार की तलाश में गलियों की रेकी कर रही थीं, तभी एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय की टीम को एक 'सीक्रेट इनपुट' मिला। थानाधिकारी मोहनलाल को पुख्ता सूचना मिली कि हरियाणा से आए शूटर कस्बे में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं।

बिना वक्त गंवाए पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को अपनी ओर आता देख बदमाशों में हड़कंप मच गया। सस्पेंस तब बढ़ गया जब बदमाश गाड़ियाँ छोड़कर गलियों में पैदल ही भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने फिल्मी अंदाज में उनका पीछा किया। चारों तरफ से घिर चुके बदमाशों में से 6 को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 3 शातिर अपराधी अंधेरी गलियों का फायदा उठाकर ओझल हो गए।

पुलिस ने जब स्कॉर्पियो और बोलेरो की तलाशी ली, तो अंदर का नजारा खौफनाक था। स्कॉर्पियो से एक 12 बोर की डबल बैरल गन और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए। बोलेरो भी हथियारों और कारतूसों से लैस थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये बदमाश विरोधी गुट पर जानलेवा हमला करने की फिराक में थे। अगर पुलिस 10 मिनट भी देरी करती, तो खेतड़ी की सड़कें गोलियों की गूँज से दहल सकती थीं।

पकड़े गए आरोपियों में दो नाम ऐसे हैं जिनसे पुलिस महकमा भी सतर्क रहता है:

हनुमान प्रसाद उर्फ गब्बर: नांगल चौधरी का यह हिस्ट्रीशीटर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के 11 मामलों में नामजद है।

देवीलाल गुर्जर: बहरोड़ सदर का यह हिस्ट्रीशीटर लूट, हत्या और जानलेवा हमले जैसे 10 गंभीर मामलों का आरोपी है।

इनके अलावा महेश कुमार, दीपक स्वामी, राजेश कुमार और जितेन्द्र को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पुलिस अब शातिर हिस्ट्रीशीटर विरेन्द्र गोठड़ी, विक्रम सिंह और संजय गनमैन की सरगर्मी से तलाश कर रही है।