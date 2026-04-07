खेड़ा के घर छापेमारी पर गहलोत-डोटासरा का पलटवार, भाजपा पर लगाया तानाशाही का आरोप

असम में सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा के घर असम पुलिस द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर मैदान में उतर आए हैं।

असम में सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा के घर असम पुलिस द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर मैदान में उतर आए हैं।

गहलोत बोले: ‘कायराना हरकत’ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि असम चुनाव में हार के डर से भाजपा बौखलाकर तानाशाही की राह पर चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की बजाय पुलिस और सरकारी एजेंसियों के पीछे छिपकर विपक्ष पर वार कर रही है।

डराने से कांग्रेस नहीं डरेगी गहलोत ने इस कार्रवाई को "कायराना हरकत" बताया और कहा कि कांग्रेस को डराने वाले ये तमाम प्रयास बेअसर रहेंगे। उन्होंने कहा, “असम की जनता सब देख रही है। भाजपा सिर्फ नफरत फैलाना और डराना जानती है। जल्द ही असम की जनता इस तानाशाही सरकार को माकूल जवाब देगी।”

सत्ता मशीनरी का दुरुपयोग गहलोत ने आगे कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा गंभीर आरोपों का जवाब देने के बजाय सत्ता मशीनरी का दुरुपयोग कर खेड़ा की आवाज दबाने में जुटे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस न डरती है, न झुकती है और सच्चाई के लिए हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला करेगी।

डोटासरा बोले: भाजपा तानाशाही पर उतरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा की राजनीति सिर्फ डर और धमकी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कर उनके आवास पर छापेमारी की, जो साफ संदेश है कि भाजपा तानाशाही की राह पर है।

भ्रष्टाचार का पर्दाफाश डोटासरा ने याद दिलाया कि पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के भ्रष्टाचार और उनकी पत्नी के तीन पासपोर्ट के मामले का पर्दाफाश किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है और किसी भी दबाव में नहीं आएगा।

जूली ने बताया ‘कायराना हरकत’ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि असम चुनाव में हार के डर से भाजपा अब पुलिस और सरकारी एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है।

भाजपा की तानाशाही का प्रमाण जूली ने आगे कहा कि पवन खेड़ा के घर की छापेमारी भाजपा की तानाशाही का प्रमाण है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है और असम की जनता इस तानाशाही को जवाब देगी।

राजस्थान कांग्रेस की एकजुटता राजस्थान कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि पवन खेड़ा के समर्थन में पार्टी के बड़े नेता पूरी तरह एकजुट हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि असम की सत्ता पर भाजपा का दबाव और विपक्ष के खिलाफ दमन की रणनीति भाजपा के लिए राजनीतिक जोखिम भी बन सकती है।

आगामी चुनाव पर असर विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना असम चुनाव की सियासी गर्मी को और बढ़ा सकती है। जहां भाजपा अपनी जीत के लिए स्थानीय प्रशासन और एजेंसियों का सहारा लेने पर तुली है, वहीं कांग्रेस नेता इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मानकर विपक्ष को संगठित कर रहे हैं।