राजस्थान के खाटूश्यामजी दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत

राजस्थान के खाटूश्यामजी दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत

संक्षेप:

राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। मथुरा (उत्तर प्रदेश) से खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार रींगस कस्बे में सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।

Jan 14, 2026 04:34 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। मथुरा (उत्तर प्रदेश) से खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार रींगस कस्बे में सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर के एसके हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पुलिस को आशंका है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ।

यह दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे रींगस से खाटूश्यामजी जाने वाली सड़क पर होटल माखन मटकी के पास हुई। सूचना मिलने पर रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क किनारे पेड़ से टकराई हुई मिली।

मथुरा के दो श्रद्धालुओं की मौत

रींगस थाना के एएसआई सांवताराम ने बताया कि हादसे में मथुरा निवासी रिंकू सैनी और अमित की मौत हो गई। दोनों शवों को रींगस हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है। परिजनों के मथुरा से पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

मृतक रिंकू सैनी मथुरा में खुद का रेस्टोरेंट संचालित करता था, जबकि अमित उसी रेस्टोरेंट पर हेल्पर के रूप में काम करता था। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए निकले थे।

तीन की हालत गंभीर, सीकर रेफर

हादसे में कार सवार दुर्गेश, अजय, केवल और विनोद घायल हो गए। इनमें से तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर के एसके हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जबकि एक का इलाज रींगस में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार गंभीर घायलों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिस ने बताया कि सभी कार सवार एक-दूसरे के परिचित थे और एक ही वाहन से मथुरा से खाटूश्यामजी जा रहे थे।

ड्राइवर को झपकी आने की आशंका

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय कार चालक को झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया। एएसआई सांवताराम के अनुसार, “संभावना है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आई, जिससे गाड़ी पहले असंतुलित होकर पलटी और फिर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इसी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ।”

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया।

मकर संक्रांति पर दर्शन का था प्लान

बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के पर्व को लेकर सभी श्रद्धालुओं ने खाटूश्यामजी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया था। मंगलवार रात सभी मथुरा से रवाना हुए थे। लंबा सफर और रात का समय होने के कारण ड्राइवर को नींद आने की आशंका जताई जा रही है।

दुर्घटनाग्रस्त कार थाने लाई गई

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर रींगस थाने में खड़ा करवा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।

इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम लेकर ही सफर करें, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

