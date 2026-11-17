उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक, खाटूश्याम बाबा के जन्मोत्सव और एकादशी के अवसर पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। देशभर से खाटूश्याम बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्तों की राह आसान बनाने के लिए उत्तर-पश्चिम रेलवे दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें दिल्ली सराय रोहिल्ला और हरियाणा के रेवाड़ी से रींगस जंक्शन तक संचालित होंगी। रेलवे की इस व्यवस्था से दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के श्रद्धालु सीधे रींगस तक पहुंच सकेंगे। यहां से खाटूश्यामजी के मंदिर तक सड़क मार्ग से जा सकेंगे।

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक, खाटूश्याम बाबा के जन्मोत्सव और एकादशी के अवसर पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। दोनों ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल कोच लगाए जाएंगे। रेलवे ने इनके संचालन की तारीख, समय और रास्ते में रुकने वाले स्टेशनों की जानकारी भी जारी कर दी है।

रेवाड़ी से रींगस के बीच 19 और 20 नवंबर को चलेगी ट्रेन रेलवे की ओर से पहली स्पेशल ट्रेन रेवाड़ी और रींगस के बीच चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी-रींगस जनरल कोच स्पेशल 19 और 20 नवंबर को संचालित होगी। यह ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन से सुबह 11 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजकर 20 मिनट पर रींगस जंक्शन पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 09638 रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर रींगस जंक्शन से रवाना होगी। यह शाम 6 बजकर 20 मिनट पर रेवाड़ी जंक्शन पहुंचेगी। इस तरह श्रद्धालुओं को रींगस आने और वापस लौटने के लिए रेलवे की विशेष सुविधा मिलेगी।

रास्ते में इन 10 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन रेवाड़ी से रींगस के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का ठहराव रास्ते के प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। ट्रेन कुंड, अटेली, नारनौल, अमरपुर जोरासी, निजामपुर, डाबला, मावंडा, नीमकाथाना, कांवट और श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।

रेलवे के अनुसार, यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में कुल 13 जनरल कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा दो गार्ड कोच होंगे। इस तरह ट्रेन में कुल 15 कोच रहेंगे। जनरल कोच होने से बिना आरक्षित टिकट यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी।

दिल्ली सराय रोहिल्ला से भी रींगस तक सीधी स्पेशल ट्रेन दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले श्याम भक्तों के लिए भी रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली सराय रोहिल्ला-रींगस-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 18 से 22 नवंबर के बीच संचालित होगी। यह ट्रेन दिल्ली और रींगस के बीच चार बार अप-डाउन करेगी।

ट्रेन नंबर 04472 दिल्ली सराय रोहिल्ला-रींगस स्पेशल एक्सप्रेस 18 से 21 नवंबर तक रोजाना शाम 7 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से रवाना होगी। यह रात 12 बजकर 40 मिनट पर रींगस जंक्शन पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 04471 रींगस-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल एक्सप्रेस 19 से 22 नवंबर तक संचालित होगी। यह ट्रेन रींगस जंक्शन से रात 2 बजे रवाना होकर सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी।

दिल्ली से रींगस के बीच इन स्टेशनों पर होगा ठहराव दिल्ली सराय रोहिल्ला से रींगस के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, पटौदी रोड, रेवाड़ी जंक्शन, नारनौल और नीमकाथाना रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 16 जनरल कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा दो गार्ड कोच होंगे। यानी ट्रेन में कुल 18 कोच रहेंगे।