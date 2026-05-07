खाट, चौपाल और सीधा संवाद...सीकर के जाजोद में आज जनता दरबार लगाएंगे CM भजनलाल शर्मा
राजस्थान की राजनीति इन दिनों राजधानी के बंद कमरों से निकलकर गांव की चौपालों तक पहुंचती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए अब नया फॉर्मूला अपनाया है “गांव में रात, चौपाल में बात।
राजस्थान की राजनीति इन दिनों राजधानी के बंद कमरों से निकलकर गांव की चौपालों तक पहुंचती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए अब नया फॉर्मूला अपनाया है “गांव में रात, चौपाल में बात।” प्रतापगढ़ के बंबोरी गांव में खाट पर बैठकर चर्चा करने और आदिवासी कलाकारों संग गैर नृत्य करने के बाद अब मुख्यमंत्री गुरुवार शाम सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के जाजोद गांव पहुंच रहे हैं, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे और ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे।
जाजोद बना ‘मिनी सचिवालय’
मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला जाजोद गांव में सक्रिय हो गया। सीकर कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी प्रवीण नायक समेत तमाम विभागों के अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं। गांव की सड़कों की मरम्मत से लेकर बिजली, पानी और साफ-सफाई तक की व्यवस्थाएं युद्धस्तर पर की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूरे गांव को अपने घेरे में ले लिया है।
हालात ऐसे हैं कि छोटा सा जाजोद गांव एक रात में ‘मिनी सचिवालय’ में तब्दील हो गया है। हर विभाग के अधिकारी फाइलों और योजनाओं के साथ मौके पर मौजूद हैं ताकि मुख्यमंत्री के सामने आने वाली शिकायतों और मांगों का तुरंत समाधान किया जा सके।
चौपाल में सुनेंगे जनता की आवाज
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाजोद में रात्रि चौपाल लगाएंगे, जहां वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री महिलाओं, युवाओं और किसानों से अलग-अलग संवाद कर उनकी वास्तविक समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे।
इस दौरान खंडेला विधायक सुभाष मील, यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा और सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजौर समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा संगठन इसे सरकार के “ग्राउंड कनेक्ट अभियान” के तौर पर पेश कर रहा है।
बंबोरी में दिखा ‘देसी सीएम’ का अंदाज
इससे पहले बुधवार रात मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ जिले के बंबोरी गांव में पहुंचे थे, जहां उनका बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री गांव की चौपाल में खाट पर बैठे और ग्रामीणों के साथ खुलकर बातचीत की। उन्होंने स्थानीय आदिवासी कलाकारों के साथ गैर नृत्य में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए।
बंबोरी दौरे के दौरान एक छात्रा ने गांव के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री के इस त्वरित फैसले को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला।
शुक्रवार सुबह खेतों में जाएंगे मुख्यमंत्री
सूत्रों के मुताबिक, जाजोद में रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह खेतों में पहुंचेंगे और किसानों से सीधा संवाद करेंगे। वे सिंचाई, बिजली, फसल और पानी से जुड़े मुद्दों पर किसानों से फीडबैक लेंगे। सरकार का मानना है कि गांव में जाकर जमीनी हालात समझने से योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा और अफसरशाही पर भी नियंत्रण रहेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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