केरल चुनावी जंग में राजस्थान की भूमिका, सचिन पायलट संभालेंगे कांग्रेस की रणनीति; बने सीनियर ऑब्जर्वर

संक्षेप: कांग्रेस पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों को लेकर संगठनात्मक तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों को लेकर संगठनात्मक तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। पायलट के साथ पार्टी ने केजे जॉर्ज, कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी को भी सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है। चारों नेताओं को टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और समन्वय जैसे अहम कार्यों की निगरानी करनी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राजस्थान से इकलौते नेता को जिम्मेदारी

इस नियुक्ति को राजस्थान की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी द्वारा जारी सूची में राजस्थान से केवल सचिन पायलट को ही यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनावों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। अब दक्षिण भारत के अहम राज्य केरल में पायलट को यह दायित्व देकर कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के युवा नेतृत्व पर भरोसा जता रही है।

टिकट वितरण से चुनाव मैनेजमेंट तक भूमिका

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में सचिन पायलट और अन्य नेताओं की भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी। वे केरल में उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय नेताओं के साथ संवाद, संगठनात्मक संतुलन, प्रचार कार्यक्रमों की निगरानी और चुनाव मैनेजमेंट की रणनीति पर सीधे नजर रखेंगे। खास तौर पर गुटबाजी से बचाव और जमीनी फीडबैक को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी।

दक्षिणी राज्यों में पायलट पर भरोसा

यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने दक्षिणी राज्यों के चुनावों में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी हो। इससे पहले भी वे पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। पार्टी नेतृत्व मानता है कि पायलट का युवा चेहरा, संगठनात्मक समझ और संवाद क्षमता दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

केरल, असम कांग्रेस के लिए अहम

कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इन पांच में से तीन राज्यों—केरल, असम और पुद्दुचेरी—में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में इन चुनावों को पार्टी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम मान रही है।

केरल में परंपरागत रूप से वामपंथी गठबंधन (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। इस बार भी दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा संघर्ष माना जा रहा है। वहीं असम में कांग्रेस का मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी से है, जहां पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है।

राजस्थान की राजनीति में भी मायने

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केरल जैसे अहम राज्य में सचिन पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर बनाना राजस्थान की आंतरिक राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व पायलट को केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। आगामी समय में राजस्थान में संगठनात्मक या राजनीतिक बदलावों के संदर्भ में भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है।

कांग्रेस की रणनीति

कांग्रेस नेतृत्व का फोकस इन चुनावों में संगठन को धार देने, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ने पर है। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर सचिन पायलट की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके अनुभव और सक्रिय भूमिका से केरल सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस को चुनावी बढ़त मिल सकती है।