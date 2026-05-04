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केरल में कांग्रेस की वापसी का ब्लूप्रिंट,पायलट की रणनीति ने कैसे पलटा सियासी समीकरण

May 04, 2026 07:47 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
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देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के लिए मिला-जुला संदेश दिया, लेकिन केरल ने पार्टी को वह सियासी ऑक्सीजन दी जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF न सिर्फ सत्ता में लौटा

केरल में कांग्रेस की वापसी का ब्लूप्रिंट,पायलट की रणनीति ने कैसे पलटा सियासी समीकरण

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के लिए मिला-जुला संदेश दिया, लेकिन केरल ने पार्टी को वह सियासी ऑक्सीजन दी जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF न सिर्फ सत्ता में लौटा, बल्कि उसने उस वामपंथी ढांचे को भी चुनौती दी, जिसे अब तक लगभग अजेय माना जाता था।

लेकिन इस जीत की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है यह कहानी है उस रणनीति की, जो शोर से दूर रहकर जमीन पर बुनी गई। और इसी कड़ी में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है सचिन पायलट।

‘सीनियर ऑब्जर्वर’ से आगे बढ़कर निभाई निर्णायक भूमिका

कांग्रेस हाईकमान ने पायलट को केरल का सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रखा। पायलट ने चुनावी मैनेजमेंट को माइक्रो लेवल पर हैंडल किया—टिकट वितरण से लेकर स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल बैठाने तक।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केरल जैसे संवेदनशील और गुटबाजी से प्रभावित राज्य में संगठनात्मक संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। पायलट ने इसी चुनौती को अवसर में बदला। उन्होंने 14 में से 10 जिलों का दौरा कर न सिर्फ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, बल्कि निष्क्रिय पड़े संगठन में नई जान भी फूंकी।

लोकल नैरेटिव पर फोकस, यही बना गेमचेंजर

पायलट की रणनीति का सबसे अहम पहलू रहा—लोकल इश्यूज पर फोकस। जहां कई नेता राष्ट्रीय मुद्दों को हवा देते हैं, वहीं पायलट ने स्थानीय समस्याओं को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाया।

उन्होंने बड़े मंचों के साथ-साथ छोटे-छोटे डोर-टू-डोर कैंपेन और रोड शो के जरिए मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बनाया। यही वजह रही कि कांग्रेस का संदेश ज्यादा प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचा।

उनका अभियान सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था—यह एक सतत संवाद था, जिसमें मतदाता खुद को शामिल महसूस कर रहा था।

गुटबाजी खत्म, ‘वन टीम’ मॉडल लागू

केरल कांग्रेस लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी से जूझती रही है। पायलट ने इस कमजोरी को समझा और इसे दूर करने के लिए ‘वन टीम’ अप्रोच अपनाई।

उन्होंने अलग-अलग धड़ों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, जिससे चुनावी लड़ाई में एकजुटता दिखाई दी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह वही फैक्टर था जिसने कांग्रेस को निर्णायक बढ़त दिलाई।

बंगाल में हार, लेकिन संकेत सकारात्मक

पायलट की जिम्मेदारी सिर्फ केरल तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में प्रचार किया। हालांकि वहां कांग्रेस को सीटों में सफलता नहीं मिली, लेकिन जिन क्षेत्रों में पायलट सक्रिय रहे, वहां पार्टी के वोट शेयर में 2-3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

यह आंकड़ा भले छोटा लगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह भविष्य की संभावनाओं का संकेत देता है।

राष्ट्रीय राजनीति में पायलट का बढ़ता कद

केरल की जीत ने एक बार फिर यह साबित किया कि पायलट सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि एक सक्षम चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभर रहे हैं।

उनकी कार्यशैली लो प्रोफाइल रहकर हाई इम्पैक्ट देना—उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर भी अब उन्हें बड़े रोल के लिए देखा जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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