मोदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे,मोदी-शाह पर बरसे वेणुगोपाल; राजस्थान को दिया ये टारगेट

कांग्रेस महासचिव के इस बयान को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ पार्टी के आंदोलन को तेज करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

दिल्ली में प्रस्तावित रैली को लेकर व्यापारियों की ओर से राहुल गांधी को पत्र लिखे जाने और बाजारों में होने वाली परेशानी के सवाल पर भी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी।

कांग्रेस ने दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली के लिए राजस्थान में सियासी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश के नेताओं को रैली में एक लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाली इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। यह किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि देश के आम नागरिक के वोट की रक्षा के लिए आयोजित की जा रही है।

वेणुगोपाल ने रविवार को जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें, देश का नागरिक ऐसा नहीं होने देगा।

कांग्रेस महासचिव के इस बयान को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ पार्टी के आंदोलन को तेज करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में होने वाली महारैली के जरिए कांग्रेस देशभर में अपने राजनीतिक अभियान को धार देने के साथ राजस्थान से भी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है।

ज्ञानेश कुमार के पद से हटने तक जारी रहेगा विरोध केसी वेणुगोपाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक वह पद से नहीं हटते और देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं होते, तब तक पार्टी का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देश के लोगों का मौलिक अधिकार है।

कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना जरूरी है। अब 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित महारैली के जरिए कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य इसी रणनीति का हिस्सा है।

व्यापारियों की परेशानी पर बोले- ज्यादा लोग आएंगे तो शॉपिंग भी करेंगे दिल्ली में प्रस्तावित रैली को लेकर व्यापारियों की ओर से राहुल गांधी को पत्र लिखे जाने और बाजारों में होने वाली परेशानी के सवाल पर भी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रैली में ज्यादा लोग आएंगे तो खरीदारी भी ज्यादा करेंगे। उनके इस बयान के जरिए कांग्रेस महासचिव ने रैली से व्यापारियों को होने वाले संभावित नुकसान की आशंका को खारिज करने की कोशिश की।

वेणुगोपाल ने दोहराया कि महारैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति या पार्टी के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि आम नागरिक के वोट के अधिकार को बचाना है। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली में होने वाला यह आयोजन बड़े स्तर पर जनभागीदारी वाला कार्यक्रम होगा।

राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भाजपा को घेरा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भाजपा की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर भी वेणुगोपाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के बारे में सोचना चाहिए।

इस बयान के जरिए कांग्रेस महासचिव ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। जयपुर में हुई बैठक में दिल्ली महारैली की तैयारियों के साथ पार्टी के नेताओं और संगठन की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता रहे मौजूद कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे।