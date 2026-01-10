कजाकिस्तान में राजस्थान के MBBS छात्र की मौत, 6 महीने में पूरी होने वाली थी डिग्री; अब गांव पहुंचेगी डेडबॉडी

संक्षेप: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नांगल खोड़िया गांव निवासी MBBS छात्र राहुल यादव (25) की कजाकिस्तान में सड़क हादसे में मौत हो गई। राहुल साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में MBBS के अंतिम चरण में पढ़ाई कर रहा था

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नांगल खोड़िया गांव निवासी MBBS छात्र राहुल यादव (25) की कजाकिस्तान में सड़क हादसे में मौत हो गई। राहुल साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में MBBS के अंतिम चरण में पढ़ाई कर रहा था और इसी साल जून 2026 में उसकी डिग्री पूरी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे राहुल का शव दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से एंबुलेंस के जरिए उसे गांव के लिए रवाना किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इकलौता बेटा था राहुल

राहुल यादव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता दीपचंद यादव गुरुग्राम (हरियाणा) में टैक्सी चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। राहुल की एक बड़ी बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। राहुल अविवाहित था और परिवार की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। बेटे के डॉक्टर बनने का सपना परिवार ने बड़े अरमानों के साथ देखा था, लेकिन नियति ने सब कुछ पल भर में छीन लिया।

4 सितंबर 2025 को गया था कजाकिस्तान

परिजनों के अनुसार राहुल 4 सितंबर 2025 को ही पढ़ाई के लिए कजाकिस्तान गया था। वहां वह साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में MBBS कर रहा था। पढ़ाई के साथ-साथ राहुल अपने दोस्तों के साथ सामान्य छात्र जीवन जी रहा था। परिवार से उसकी नियमित बातचीत होती थी और वह जल्द भारत लौटकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था।

6 जनवरी को हुआ हादसा

परिवार वालों ने बताया कि 6 जनवरी को राहुल अपने चार दोस्तों के साथ घूमने गया था। इसी दौरान अल्माटी (कजाकिस्तान) के पास एक गांव में उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि कार चला रहे ड्राइवर समेत तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। राहुल और उसका दोस्त मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

हादसे के बाद राहुल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 9 जनवरी की दोपहर राहुल ने दम तोड़ दिया। राहुल की मौत की खबर से कजाकिस्तान में पढ़ रहे अन्य भारतीय छात्र भी सदमे में हैं।

माता-पिता को नहीं दी गई मौत की सूचना

सबसे दर्दनाक बात यह है कि राहुल के माता-पिता को अभी तक बेटे की मौत की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। परिजनों ने उन्हें सिर्फ इतना बताया है कि राहुल का एक्सीडेंट हुआ है और वह गंभीर रूप से घायल था। पिता दीपचंद ने बताया कि उन्हें 6 जनवरी को हादसे की सूचना मिली थी, लेकिन बेटे की मौत की खबर अब तक सीधे तौर पर नहीं दी गई है। परिवार और रिश्तेदार सही समय और माहौल देखकर यह सूचना देने की तैयारी कर रहे हैं।

मां ने सरकार से लगाई थी गुहार

हादसे के बाद राहुल की मां ने हाथ जोड़कर सरकार से बेटे को जल्द से जल्द भारत लाने की गुहार लगाई थी। परिजनों और प्रशासनिक प्रयासों के बाद आखिरकार राहुल का शव भारत लाया जा सका। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शव को गांव नांगल खोड़िया के लिए रवाना किया गया।

गांव में शोक की लहर

राहुल की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों का कहना है कि राहुल पढ़ाई में होशियार था और डॉक्टर बनकर गांव और समाज की सेवा करना चाहता था। शनिवार देर शाम तक शव गांव पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद पूरे गांव की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

अधूरा रह गया सपना