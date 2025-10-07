कफ सिरप केस में बड़ा एक्शन! जयपुर में Kaysons फार्मा फैक्ट्री की जांच, केंद्र सरकार की टीम ने थामा मोर्चा

बच्चों की मौतों से जुड़ा कफ सिरप विवाद अब राजस्थान तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार की एक विशेष टीम मंगलवार को जयपुर पहुंची और यहां Kaysons Pharma की फैक्ट्री में औचक निरीक्षण किया। टीम ने दवा उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर स्टॉक रजिस्टर तक हर दस्तावेज़ की बारीकी से जांच की।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र की जांच टीम सुबह अचानक Sitapura इंडस्ट्रियल एरिया स्थित Kaysons Pharma के प्लांट पहुंची। निरीक्षण के दौरान टीम ने उत्पादन लाइन, कच्चे माल की गुणवत्ता और तैयार सिरप की पैकिंग प्रक्रिया को गहराई से परखा। साथ ही टीम ने दवा के रिकॉर्ड, स्टॉक डिस्पैच डिटेल्स और टेस्टिंग रिपोर्ट की भी जांच की। बताया जा रहा है कि अगर जांच में कोई भी मानक उल्लंघन पाया गया तो कंपनी का लाइसेंस तत्काल रद्द किया जा सकता है।

राज्य औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. सुमंगला ने बताया कि केंद्र से एडवाइजरी जारी होने के बाद राज्य स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा, “अब तक राजस्थान में किसी बच्चे की मौत सीधे तौर पर किसी खांसी की सिरप से जुड़ी नहीं पाई गई है। सभी मामलों में बच्चों की मृत्यु उनकी बीमारी के कारण हुई थी।”

फिर भी एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने डेक्सट्रोमेथॉर्फन सिरप का वितरण फिलहाल रोक दिया है। इसके स्थान पर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को वैकल्पिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

चिकित्सा विभाग ने पूरे राज्य में डोर-टू-डोर सर्वे शुरू कर दिया है। स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर यह जांच रहे हैं कि कहीं लोगों के पास पुरानी कफ सिरप की बोतलें तो नहीं पड़ी हैं। विभाग का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई भी जोखिम नहीं उठाया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने सिर्फ Kaysons Pharma ही नहीं, बल्कि राज्य में दवा सप्लाई करने वाली सभी फार्मा कंपनियों के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। मेडिकल स्टोरों और सरकारी सप्लाई चैन से दवाओं के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि किन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र की टीम के पहुंचते ही Kaysons Pharma के प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों को अचानक निरीक्षण की भनक तक नहीं थी। टीम ने फैक्ट्री के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से सील कर लिया और रिकॉर्ड की फोटोकॉपी जब्त कर ली। सूत्र बताते हैं कि कंपनी के संचालक को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।