कौन हैं अजेय कुमार? जिन्हें भाजपा ने सौंपी राजस्थान संगठन महामंत्री की कमान
भारतीय जनता पार्टी ने करीब ढाई साल बाद राजस्थान में संगठन महामंत्री की नियुक्ति करते हुए अनुभवी संगठनकर्ता अजेय कुमार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी ने करीब ढाई साल बाद राजस्थान में संगठन महामंत्री की नियुक्ति करते हुए अनुभवी संगठनकर्ता अजेय कुमार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें राजस्थान जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्य में संगठन की कमान संभालने का दायित्व दिया है।
अजेय कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि से आते हैं और पिछले करीब तीन दशकों से संगठनात्मक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। संघ और भाजपा में विभिन्न स्तरों पर काम करने का उनका लंबा अनुभव उन्हें पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल करता है।
1997 में बने संघ के प्रचारक
अजेय कुमार वर्ष 1997 में उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में निकले थे। प्रचारक जीवन की शुरुआत के बाद उन्होंने संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। शुरुआती दौर में उन्होंने श्रीनगर, हरिद्वार और हल्द्वानी में नगर प्रचारक के रूप में कार्य किया। इसके बाद ऊधमसिंह नगर में जिला प्रचारक की जिम्मेदारी संभाली।
संघ में लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच उन्हें अल्मोड़ा विभाग का विभाग प्रचारक बनाया गया, जहां उन्होंने संगठन विस्तार और कार्यकर्ता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निभाई अहम भूमिका
वर्ष 2009 में अजेय कुमार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भेजा गया। यहां उन्होंने मुरादाबाद और बिजनौर विभाग के विभाग प्रचारक के रूप में कार्य किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इसके बाद उन्हें मेरठ प्रांत का प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख बनाया गया। इस जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने वैचारिक प्रशिक्षण, संगठनात्मक शिक्षा और कार्यकर्ता मार्गदर्शन का कार्य संभाला। संघ के वैचारिक कार्यक्रमों और प्रशिक्षण गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही।
2018 में भाजपा संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी
संघ में लंबे अनुभव के बाद वर्ष 2018 में अजेय कुमार को भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्हें भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी संगठन क्षमता और कार्यशैली को देखते हुए वर्ष 2019 में भाजपा ने उन्हें उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया। तब से लेकर अब तक वह उत्तराखंड भाजपा में संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। उनके कार्यकाल में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने के कई प्रयास किए गए।
अब राजस्थान में मिलेगी नई जिम्मेदारी
हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अजेय कुमार को राजस्थान का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया है। राजस्थान भाजपा में संगठन महामंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह संगठन और नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रमुख कड़ी होता है।
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान में आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठन विस्तार को देखते हुए अजेय Kumar की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और रणनीतिक कौशल का लाभ राजस्थान भाजपा को मिलेगा तथा संगठन को नई मजबूती प्राप्त होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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