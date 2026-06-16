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कौन है वो शख़्स जिसने जयपुर में अभिजीत दीपके को मारा कंटाप; क्या बैकग्राउंड

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जयपुर का यह थप्पड़कांड अब केवल मारपीट की घटना नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ चुकी है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे अभिजीत दीपके की राजनीति के खिलाफ जनता के गुस्से के रूप में पेश कर रहा है।

कौन है वो शख़्स जिसने जयपुर में अभिजीत दीपके को मारा कंटाप; क्या बैकग्राउंड

राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को उस समय राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में हलचल मच गई, जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को सैकड़ों समर्थकों के बीच खुलेआम थप्पड़ जड़ दिए गए। घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते "अभिजीत दीपके थप्पड़कांड" चर्चा का विषय बन गया।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वह शख्स कौन था जिसने भीड़ के बीच पहुंचकर अभिजीत दीपके को कंटाप जड़ दिया? उसका बैकग्राउंड क्या है और उसने ऐसा क्यों किया?

कंधों पर सवार थे अभिजीत, तभी मारा कंटाप

दरअसल, CJP की ओर से नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन आयोजित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर सैकड़ों युवा जुटे थे।

जैसे ही प्रदर्शन स्थल का गेट खोला गया, अभिजीत दीपके समर्थकों के कंधों पर बैठकर अंदर प्रवेश करने लगे। इसी दौरान अचानक भीड़ में मौजूद दो युवक उनके करीब पहुंचे और देखते ही देखते अभिजीत को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ सेकंड तक मौके पर अफरा-तफरी मची रही।

थप्पड़ मारने वाला निकला जयपुर का युवक

पुलिस कार्रवाई के बाद जिस युवक की पहचान सामने आई, उसका नाम राकेश गुर्जर बताया गया है। राकेश जयपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे मौके से हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपने कदम को सही ठहराने की कोशिश की।

हिरासत में लिए जाने के बाद राकेश ने कहा कि वह खुद को राष्ट्रवादी मानता है और उसे लगता है कि अभिजीत दीपके युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उसके मुताबिक पेपर लीक का मुद्दा केवल एक बहाना है और इसके पीछे दूसरे मकसद हैं।

हालांकि पुलिस ने उसके इस बयान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और मामले की जांच जारी है।

समर्थकों ने कर दी जमकर धुनाई

अभिजीत दीपके पर हमला होते ही वहां मौजूद CJP कार्यकर्ता और समर्थक हमलावरों पर टूट पड़े। दोनों युवकों की मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और हमलावरों को भीड़ से बाहर निकाला।

कुछ मिनटों तक शहीद स्मारक का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना रहा। प्रदर्शन के बजाय लोगों का ध्यान थप्पड़कांड पर केंद्रित हो गया।

पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा

जयपुर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बगरू कानोता निवासी राकेश गुर्जर, अजय शर्मा और रोहित शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा सीकर निवासी कुलदीप सिंह शेखावत और जोधपुर निवासी निकेत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हमला पूर्व नियोजित था या फिर मौके पर अचानक हुई प्रतिक्रिया का परिणाम था।

राजनीति में 'एक थप्पड़' बना नया मुद्दा

जयपुर का यह थप्पड़कांड अब केवल मारपीट की घटना नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ चुकी है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे अभिजीत दीपके की राजनीति के खिलाफ जनता के गुस्से के रूप में पेश कर रहा है।

फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन एक बात तय है कि शहीद स्मारक पर पड़ा यह 'कंटाप' अब राजस्थान की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहने वाला है। शायद यही वजह है कि लोग अब अभिजीत दीपके से ज्यादा उस युवक राकेश गुर्जर के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसने कुछ सेकंड की कार्रवाई से पूरे प्रदर्शन की दिशा ही बदल दी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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