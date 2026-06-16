कौन है वो शख़्स जिसने जयपुर में अभिजीत दीपके को मारा कंटाप; क्या बैकग्राउंड

जयपुर का यह थप्पड़कांड अब केवल मारपीट की घटना नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ चुकी है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे अभिजीत दीपके की राजनीति के खिलाफ जनता के गुस्से के रूप में पेश कर रहा है।

राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को उस समय राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में हलचल मच गई, जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को सैकड़ों समर्थकों के बीच खुलेआम थप्पड़ जड़ दिए गए। घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते "अभिजीत दीपके थप्पड़कांड" चर्चा का विषय बन गया।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वह शख्स कौन था जिसने भीड़ के बीच पहुंचकर अभिजीत दीपके को कंटाप जड़ दिया? उसका बैकग्राउंड क्या है और उसने ऐसा क्यों किया?

कंधों पर सवार थे अभिजीत, तभी मारा कंटाप दरअसल, CJP की ओर से नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन आयोजित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर सैकड़ों युवा जुटे थे।

जैसे ही प्रदर्शन स्थल का गेट खोला गया, अभिजीत दीपके समर्थकों के कंधों पर बैठकर अंदर प्रवेश करने लगे। इसी दौरान अचानक भीड़ में मौजूद दो युवक उनके करीब पहुंचे और देखते ही देखते अभिजीत को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ सेकंड तक मौके पर अफरा-तफरी मची रही।

थप्पड़ मारने वाला निकला जयपुर का युवक पुलिस कार्रवाई के बाद जिस युवक की पहचान सामने आई, उसका नाम राकेश गुर्जर बताया गया है। राकेश जयपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे मौके से हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपने कदम को सही ठहराने की कोशिश की।

हिरासत में लिए जाने के बाद राकेश ने कहा कि वह खुद को राष्ट्रवादी मानता है और उसे लगता है कि अभिजीत दीपके युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उसके मुताबिक पेपर लीक का मुद्दा केवल एक बहाना है और इसके पीछे दूसरे मकसद हैं।

हालांकि पुलिस ने उसके इस बयान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और मामले की जांच जारी है।

समर्थकों ने कर दी जमकर धुनाई अभिजीत दीपके पर हमला होते ही वहां मौजूद CJP कार्यकर्ता और समर्थक हमलावरों पर टूट पड़े। दोनों युवकों की मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और हमलावरों को भीड़ से बाहर निकाला।

कुछ मिनटों तक शहीद स्मारक का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना रहा। प्रदर्शन के बजाय लोगों का ध्यान थप्पड़कांड पर केंद्रित हो गया।

पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा जयपुर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बगरू कानोता निवासी राकेश गुर्जर, अजय शर्मा और रोहित शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा सीकर निवासी कुलदीप सिंह शेखावत और जोधपुर निवासी निकेत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हमला पूर्व नियोजित था या फिर मौके पर अचानक हुई प्रतिक्रिया का परिणाम था।

राजनीति में 'एक थप्पड़' बना नया मुद्दा जयपुर का यह थप्पड़कांड अब केवल मारपीट की घटना नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ चुकी है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे अभिजीत दीपके की राजनीति के खिलाफ जनता के गुस्से के रूप में पेश कर रहा है।