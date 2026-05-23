कौन हैं राजस्थान की सरिता राठौड़, जिन्हें मिला मारवाड़ रत्न सम्मान?
राजस्थान की धरती पर वर्षों से समाज सेवा और महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रही एक महिला को ऐसा सम्मान मिला है, जो केवल उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की पहचान माना जाता है। यह नाम है सरिता राठौड़ का
राजस्थान की धरती पर वर्षों से समाज सेवा और महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रही एक महिला को ऐसा सम्मान मिला है, जो केवल उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की पहचान माना जाता है। यह नाम है सरिता राठौड़ का, जिन्हें मारवाड़ रत्न राजदादीसा बदन कंवर भटियाणी सम्मान से सम्मानित किया गया। जोधपुर में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान उनके सामाजिक योगदान और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया।
आखिर कौन हैं सरिता राठौड़?
सम्मान मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया कि आखिर सरिता राठौड़ कौन हैं और ऐसा क्या काम किया कि उन्हें मारवाड़ के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। सरिता राठौड़ लंबे समय से महिला सशक्तीकरण को अपना मिशन बनाकर काम कर रही हैं और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर सक्रिय रही हैं।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम
सरिता राठौड़ का काम केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार पहल की। उनका मानना रहा कि महिलाओं को केवल अधिकारों की जानकारी नहीं, बल्कि अवसर और आत्मविश्वास भी मिलना चाहिए।
कन्या भ्रूण हत्या से लेकर बेटी बचाओ अभियान तक सक्रिय भूमिका
सरिता राठौड़ ने समाज के कई संवेदनशील मुद्दों पर काम किया। इनमें कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला शिक्षा और महिला स्वास्थ्य जागरूकता जैसे विषय प्रमुख रहे। इन अभियानों के जरिए उन्होंने समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने की कोशिश की।
गांव से शहर तक महिलाओं में जगाई जागरूकता
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हुए उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों में भागीदारी की। शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को लेकर किए गए प्रयासों ने कई महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
क्यों खास माना जाता है मारवाड़ रत्न सम्मान
मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से दिया जाने वाला यह सम्मान उन व्यक्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव की मिसाल कायम की हो। इस सम्मान को क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है।
एक सम्मान नहीं, सामाजिक सोच की पहचान
मारवाड़ रत्न सम्मान मिलने के बाद सरिता राठौड़ का नाम अब उन चुनिंदा सामाजिक कार्यकर्ताओं में शामिल हो गया है, जिनके काम को व्यापक पहचान मिली है। यह सम्मान केवल उनकी उपलब्धि नहीं, बल्कि महिला सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन की उस सोच का सम्मान है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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