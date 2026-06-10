करोड़पति, लेकिन खुद के नाम नहीं कार; BJP के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों की संपत्ति जानकर रह जाएंगे दंग
राज्यसभा चुनाव में दोनों नेताओं की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन नामांकन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि उनके वाहन विवरण की हो रही है। करोड़ों की जायदाद रखने वाले इन नेताओं में एक के नाम सिर्फ स्कूटर है, जबकि दूसरी उम्मीदवार के नाम कोई कार ही नहीं है।
राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जिन दो चेहरों पर दांव खेला है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी अब चर्चा का विषय बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों की चल-अचल संपत्ति रखने वाले दोनों उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका सिंह गुर्जर खुद के नाम कोई कार नहीं रखते। एक तरफ सतीश पूनिया के नाम सिर्फ एक स्कूटर है, तो दूसरी तरफ करोड़ों की संपत्ति की मालकिन अलका सिंह गुर्जर के नाम एक भी फोर-व्हीलर दर्ज नहीं है।
राज्यसभा नामांकन के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र (एफिडेविट) में दोनों नेताओं की संपत्ति, कर्ज और अन्य विवरण सामने आए हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।
सतीश पूनिया के पास 6.45 करोड़ की संपत्ति, लेकिन कार नहीं
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया लंबे समय से संगठन की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें पहले बिहार चुनावों में जिम्मेदारी दी गई, बाद में हरियाणा का प्रभारी बनाया गया।
एफिडेविट के अनुसार सतीश पूनिया और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर लगभग 6.45 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूनिया के नाम कोई कार नहीं है। उनके नाम केवल एक स्कूटर दर्ज है। परिवार में कार जरूर है, लेकिन वह उनकी पत्नी के नाम पर है।
पूनिया ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है।
जमीन-जायदाद भी कम नहीं
संपत्ति के मामले में पूनिया का परिवार काफी मजबूत स्थिति में है। उनके और उनकी पत्नी के नाम चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र के बीडास गांव में 3 बीघा कृषि भूमि और बेवड़ गांव में करीब 2.8 हेक्टेयर कृषि जमीन दर्ज है।
इसके अलावा सादुलपुर, जालसू और जयपुर में कई प्लॉट भी उनके परिवार के नाम हैं। राजगढ़ और जयपुर में आवासीय संपत्तियां भी मौजूद हैं।
हालांकि करोड़ों की संपत्ति के साथ-साथ पूनिया पर करीब 1.14 करोड़ रुपए का कर्ज भी दर्ज है, जो उनके वित्तीय विवरण का अहम हिस्सा है।
अलका सिंह गुर्जर संपत्ति के मामले में आगे
भाजपा की दूसरी राज्यसभा उम्मीदवार अलका सिंह गुर्जर संपत्ति के मामले में सतीश पूनिया से आगे नजर आती हैं। संगठन में लंबे समय से सक्रिय अलका गुर्जर एक बार विधायक भी रह चुकी हैं। उनके पति डॉ. नाथू सिंह गुर्जर भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पार्टी संगठन में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं।
नामांकन के साथ दाखिल एफिडेविट के मुताबिक अलका सिंह गुर्जर और उनके पति के पास कुल मिलाकर करीब 7.76 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है।
लाखों की ज्वेलरी, करोड़ों की जमीन
अलका सिंह गुर्जर के पास लगभग 19 लाख रुपए की सोने और हीरे की ज्वेलरी है, जबकि उनके पति के पास करीब 2 लाख रुपए की ज्वेलरी दर्ज है।
इसके अलावा अलका के नाम 13 बीघा कृषि भूमि भी है। जयपुर के सुमेल क्षेत्र में उनके पास करीब 1200 वर्गगज का प्लॉट है, जबकि उनके पति के नाम उसी इलाके में लगभग 1300 वर्गगज का एक और प्लॉट दर्ज है।
खुद के नाम नहीं गाड़ी, पति के पास फॉर्च्यूनर
सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन अलका सिंह गुर्जर के नाम भी कोई फोर-व्हीलर नहीं है। हालांकि उनके पति डॉ. नाथू सिंह गुर्जर के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी एसयूवी मौजूद है।
एफिडेविट के अनुसार अलका सिंह गुर्जर के पास भी कोई हथियार नहीं है। वहीं उन पर करीब 47 लाख रुपए से अधिक का कर्ज दर्ज है।
संपत्ति से ज्यादा चर्चा वाहन की
राज्यसभा चुनाव में दोनों नेताओं की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन नामांकन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि उनके वाहन विवरण की हो रही है। करोड़ों की जायदाद रखने वाले इन नेताओं में एक के नाम सिर्फ स्कूटर है, जबकि दूसरी उम्मीदवार के नाम कोई कार ही नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि करोड़पति उम्मीदवारों की सादगी ज्यादा चर्चा बटोर रही है या उनकी संपत्ति।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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