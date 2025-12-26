Hindustan Hindi News
महाराणा प्रताप के अपमान पर भड़की करणी सेना, राज सिंह शेखावत ने राजस्थान से दी राज्यपाल कटारिया को खुली धमकी

महाराणा प्रताप के अपमान पर भड़की करणी सेना, राज सिंह शेखावत ने राजस्थान से दी राज्यपाल कटारिया को खुली धमकी

संक्षेप:

राजस्थान की राजनीति के दिग्गज और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर अपने विवादित बयानों के कारण चौतरफा घिर गए हैं। मेवाड़ के आराध्य देव और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप पर की गई एक ताजा टिप्पणी ने राजस्थान के सियासी और सामाजिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। 

Dec 26, 2025 04:04 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की राजनीति के दिग्गज और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर अपने विवादित बयानों के कारण चौतरफा घिर गए हैं। मेवाड़ के आराध्य देव और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप पर की गई एक ताजा टिप्पणी ने राजस्थान के सियासी और सामाजिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। इस मामले में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने कटारिया को सोशल मीडिया पर सीधी धमकी दी है, जिसके बाद उदयपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

विवाद की शुरुआत 22 दिसंबर को उदयपुर के गोगुंदा स्थित धूली घाटी में आयोजित एक शिलान्यास कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कटारिया ने कहा, “क्या आप कांग्रेस के राज में महाराणा प्रताप का नाम सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया।”

कटारिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पहली बार जब भूरा भाई विधायक बने और हमने सरकार बनाई, तब विकास का पैसा गोगुंदा भेजा गया। उन्होंने दावा किया कि आज हल्दीघाटी, चावंड और उदय सिंह जी की छतरी जो विकसित दिख रही है, वह भाजपा और उनके प्रयासों का नतीजा है। कटारिया ने सवालिया लहजे में पूछा, "तुम्हें इतने साल यह सब दिखता था? हमने सड़कें बनाईं और रास्ते बनाए।

कटारिया के इस बयान को महाराणा प्रताप के शौर्य को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश माना जा रहा है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक डॉ. राज शेखावत ने एक वीडियो संदेश में राज्यपाल को सीधी धमकी दी है। शेखावत ने कहा कि कटारिया बार-बार महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी के बाद उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने मामले को संज्ञान में लिया है और इसकी जांच के निर्देश दिए हैं।

यह पहली बार नहीं है जब कटारिया ने महाराणा प्रताप पर विवादित टिप्पणी की है। साल 2020 में राजसमंद उपचुनाव के दौरान उन्होंने एक जनसभा में कहा था, "उसे (प्रताप को) क्या पागल कुत्ते ने काटा था, जो अपना घर छोड़कर डूंगर-डूंगर रोता फिरा?" इस बयान के बाद पूरे राजस्थान में उग्र प्रदर्शन हुए थे और भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ा था। तब कटारिया को 15 दिनों में तीन बार माफी मांगनी पड़ी थी।

साल 2023 में राज्यपाल बनने से ठीक पहले कटारिया ने वाल्मीकि और वारी समाज के लिए असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दिए गए इस बयान पर भी जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद उन्होंने लिखित में माफी मांगकर मामला शांत कराया था।

विवादों के चलते ही 2020 में भाजपा आलाकमान ने उन्हें 'सियासी क्वारेंटाइन' करते हुए चुनाव प्रचार से दूर कर दिया था। इसके बावजूद, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए फरवरी 2023 में उन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया और वर्तमान में वे पंजाब के राज्यपाल हैं। हालांकि, संवैधानिक पद पर होने के बावजूद कटारिया का मेवाड़ प्रेम और राजनीतिक हस्तक्षेप कम नहीं हुआ है। वे अक्सर उदयपुर प्रवास पर रहते हैं और स्थानीय कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, जो अब उनके लिए फिर से मुसीबत का सबब बन गया है।

