कर्नाटक के बाद राजस्थान की बारी? राहुल गांधी के पुष्कर दौरे से कांग्रेस में बदलाव की अटकलें शुरू

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अजमेर जिले के पुष्कर में आयोजित पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित नहीं माना जा रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अजमेर जिले के पुष्कर में आयोजित पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित नहीं माना जा रहा है। देश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा उनके राजस्थान दौरे की टाइमिंग को लेकर हो रही है। दरअसल, महज दो दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को राज्य की कमान सौंपने का निर्णय लिया है। ऐसे में राहुल गांधी का राजस्थान पहुंचना और यहां पार्टी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद करना कई राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है।

कर्नाटक मॉडल से बढ़ी राजस्थान कांग्रेस की बेचैनी कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर अंदरूनी खींचतान चल रही थी। आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से कांग्रेस नेतृत्व ने बदलाव का फैसला किया। 28 मई को सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया और डीके शिवकुमार को विधायक दल का नया नेता चुना गया। 3 जून को वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस घटनाक्रम के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी संभावित बदलावों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

किशनगढ़ एयरपोर्ट पर दिखी कांग्रेस की एकजुटता सोमवार सुबह राहुल गांधी विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उनके स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टोंक विधायक सचिन पायलट एक साथ मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं की यह एकजुटता चर्चा का विषय रही। युवा कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने राहुल गांधी को किसान की पहचान ‘हल’ भेंट कर स्वागत किया। वहीं, एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की।

सीधे पुष्कर पहुंचे राहुल, नेताओं संग की बैठक किशनगढ़ एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे पुष्कर स्थित वाइल्ड रोज रिसॉर्ट पहुंचे, जहां चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां उनके साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। शिविर के दौरान राहुल गांधी राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ सीधे संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि वे जिला अध्यक्षों और उनके परिवारों से भी अनौपचारिक माहौल में मुलाकात कर फीडबैक लेंगे।

संगठन में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक बदलावों की जो चर्चाएं ठंडी पड़ गई थीं, वे अब एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। चिंतन शिविर के अंतिम दिन राहुल गांधी का स्वयं मौजूद रहना और जिला स्तर के नेताओं से सीधे बातचीत करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी संगठन में ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यापक फेरबदल की तैयारी कर सकती है।

गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला इससे पहले रविवार को शिविर के नौवें दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों के सामने गंभीर चुनौतियां हैं तथा कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत संघर्ष करना होगा। उन्होंने जिला अध्यक्षों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया।