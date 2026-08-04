करौली CMHO का इंक्रीमेंट रुका, लैब असिस्टेंट भी नपे; क्या मामला
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, करौली के CMHO डॉ. जयंती लाल मीना पर सरकारी कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है।
करौली जिले में प्रशासनिक लापरवाही और महिला कर्मचारी के उत्पीड़न के आरोपों पर करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर ने दो अलग-अलग मामलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. जयंती लाल मीना और सामान्य चिकित्सालय के लैब असिस्टेंट दीपक कुमार गर्ग के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए उनके वार्षिक वेतन इंक्रीमेंट पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं, एक अन्य मामले में डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ओ.पी. मीना को जांच के बाद राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया।
CMHO पर लापरवाही का आरोप, 1 साल का इंक्रीमेंट रोका
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, करौली के CMHO डॉ. जयंती लाल मीना पर सरकारी कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है। बताया गया कि जिले में 1800 से अधिक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) के आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े थे।
कलेक्टर कार्यालय की ओर से इस संबंध में कई बार मौखिक और लिखित निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आवेदनों के निस्तारण की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी की अनदेखी मानते हुए कलेक्टर ने डॉ. मीना के खिलाफ चार्जशीट जारी की और उनके एक वार्षिक वेतन इंक्रीमेंट पर रोक लगाने का आदेश दिया।
महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करने के आरोप में लैब असिस्टेंट पर कार्रवाई
दूसरे मामले में करौली के सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत लैब असिस्टेंट दीपक कुमार गर्ग के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। आरोप है कि उन्होंने अस्पताल में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया।
मामले की जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जिला कलेक्टर ने दीपक कुमार गर्ग के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए दो वर्षों तक उनके वार्षिक वेतन इंक्रीमेंट पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने इसे कार्यस्थल पर अनुशासन और महिला कर्मचारियों की गरिमा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है।
डिप्टी डायरेक्टर को जांच के बाद मिली राहत
इसी प्रकरण में सामान्य चिकित्सालय करौली के उपनिदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) डॉ. ओ.पी. मीना के खिलाफ भी पहले चार्जशीट जारी की गई थी। हालांकि विभागीय जांच और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पुष्ट नहीं पाए गए।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर ने डॉ. ओ.पी. मीना के खिलाफ जारी चार्जशीट को ड्रॉप करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें विभागीय कार्रवाई से राहत मिल गई।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
कलेक्टर की इस कार्रवाई को सरकारी विभागों में जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एक ओर लंबित सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के उत्पीड़न के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ भी सख्त विभागीय कदम उठाए गए।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी सेवाओं में लापरवाही, आदेशों की अवहेलना और कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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