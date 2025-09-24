कन्हैयालाल मर्डर का अपराधी भाजपा कार्यकर्ता, क्या इसलिए सजा में देरी? गहलोत ने पूछा पीएम से सवाल

बांसवाड़ा दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर के तालिबानी मर्डर में जांच की धीमी रफ्तार और दोषियों को सजा न मिलने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

बांसवाड़ा दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर के तालिबानी मर्डर में जांच की धीमी रफ्तार और दोषियों को सजा न मिलने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि कन्हैयालाल के परिवार को न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है।

गहलोत ने लिखा, “मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि कन्हैयालाल के परिवार को न्याय दिलवाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये अपराधी भाजपा कार्यकर्ता हैं क्या, इसलिए इनकी सजा में देरी हो रही है?” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ देखकर कार्रवाई करती है, जबकि कांग्रेस यह देखती है कि अपराध किसने किया। गहलोत ने इसे बेहद घृणित कृत्य करार दिया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को कन्हैयालाल और उनके परिवार के साथ न्याय का आश्वासन देंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कन्हैयालाल मर्डर के दोनों आरोपी भाजपा सदस्य थे। गहलोत ने कहा, “घटना के कुछ समय बाद जानकारी में आया कि इस हत्याकांड के दोनों मुख्य अपराधी भाजपा के सदस्य थे। सोशल मीडिया पर उनकी भाजपा जॉइन करते हुए तस्वीरें भी वायरल हुईं थीं। ऐसा भी सामने आया कि इस घटना से लगभग एक महीने पहले इनका अपने मकान मालिक से विवाद हुआ तो भाजपा के नेताओं ने पुलिस थाने में इनके लिए फोन किए थे।”

गहलोत ने चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 5 लाख रुपए मुआवजे की बात को झूठ करार दिया। उन्होंने लिखा कि कन्हैयालाल साहू का परिवार अपने हत्याकांड के लगभग साढ़े तीन साल बाद भी न्याय का इंतजार कर रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों में इसे मुद्दा बनाया गया और केवल 5 लाख रुपए मुआवजे का प्रचार किया गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि राजस्थान पुलिस ने केवल चार घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया।