4 साल से नंगे पैर घूम रहा उदयपुर के कन्हैयालाल का बेटा यश; अब जगी न्याय की उम्मीद

पिता को खोने का दर्द और न्याय मिलने में हो रही देरी का गुस्सा यश साहू के शब्दों में साफ झलकता है। उनका कहना है कि 28 जून 2022 को उनके पिता की हत्या करने के बाद आरोपियों ने वीडियो भी वायरल किया था।

पिता को खोने का दर्द और न्याय मिलने में हो रही देरी का गुस्सा यश साहू के शब्दों में साफ झलकता है। उनका कहना है कि 28 जून 2022 को उनके पिता की हत्या करने के बाद आरोपियों ने वीडियो भी वायरल किया था।

राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या को चार साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उनके परिवार का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। पिता की हत्या के बाद बड़े बेटे यश साहू ने एक ऐसी कसम खाई, जिसे वह आज तक निभा रहे हैं। उन्होंने तय किया कि जब तक पिता के हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती, तब तक वह चप्पल-जूते नहीं पहनेंगे। चार साल से नंगे पैर घूम रहे यश की आंखें अब भी इंसाफ की राह देख रही हैं। हालांकि, लंबे इंतजार के बीच अब एक ऐसा कदम उठाया गया है, जिससे परिवार को जल्द फैसला आने की उम्मीद जगी है।

चार साल बाद बदलेगी सुनवाई की रफ्तार? कन्हैयालाल हत्याकांड में अब तक सुनवाई की धीमी रफ्तार पीड़ित परिवार के लिए सबसे बड़ी परेशानी रही है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए अलग एनआईए स्पेशल कोर्ट गठित किए जाने से तस्वीर बदलने की उम्मीद है। इस अदालत में मामले की नियमित सुनवाई होगी और करीब हर चार दिन में अगली तारीख पड़ने की व्यवस्था बताई गई है। इससे लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे परिवार को राहत मिलने की आस बंधी है।

जून 2022 से 7 अक्टूबर 2026 तक इस मामले की सुनवाई जयपुर की सीबीआई कोर्ट में एनआईए स्पेशल चार्ज के तहत हो रही थी। इस दौरान औसतन 20 दिन में एक बार सुनवाई होती थी। परिवार का कहना था कि इतने गंभीर मामले में लगातार तारीखें मिलने के बावजूद ट्रायल की रफ्तार तेज नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से यश साहू लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मांग कर रहे थे। परिवार की मांग के बीच एनआईए ने 8 अक्टूबर को स्वतंत्र स्पेशल कोर्ट गठित करने का फैसला लिया।

166 गवाह, अब तक सिर्फ 30 के बयान इस मामले में सुनवाई की धीमी गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 166 गवाहों में से अब तक केवल 30 के बयान दर्ज हो सके हैं। यानी चार साल से अधिक समय गुजरने के बावजूद गवाही की प्रक्रिया अभी काफी आगे बढ़नी बाकी है।

16 अक्टूबर को कन्हैयालाल के बेटे यश साहू की भी पेशी हुई थी। अब नई अदालत में नियमित सुनवाई होने से ट्रायल तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, पूरे मामले का निपटारा कब तक होगा, यह सुनवाई की प्रगति और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।

‘सबूत सामने थे, फिर भी चार साल लग गए’ पिता को खोने का दर्द और न्याय मिलने में हो रही देरी का गुस्सा यश साहू के शब्दों में साफ झलकता है। उनका कहना है कि 28 जून 2022 को उनके पिता की हत्या करने के बाद आरोपियों ने वीडियो भी वायरल किया था। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि इतने स्पष्ट सबूतों वाले मामले में फैसला आने में इतना समय क्यों लग रहा है।

यश के मुताबिक, अपराधियों को जल्द सजा मिलती तो समाज में कड़ा संदेश जाता। उन्होंने उदयपुर में आरव और देवराज जैसे अन्य दर्दनाक हत्याकांडों का जिक्र करते हुए कहा कि समय पर न्याय मिलने से अपराधियों के हौसले तोड़ने में मदद मिल सकती थी। परिवार की सबसे बड़ी मांग यही है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले।

चार साल से नंगे पैर, चश्मदीद भी बिस्तर पर इस हत्याकांड का दर्द केवल कन्हैयालाल के परिवार तक सीमित नहीं है। उनके बड़े बेटे यश ने पिता की हत्या के बाद चप्पल-जूते नहीं पहनने की कसम खाई थी। उनका संकल्प आज भी कायम है। चार साल से अधिक समय से वह नंगे पैर रहकर न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए यह केवल एक कसम नहीं, बल्कि पिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है।

दूसरी ओर, मामले के मुख्य चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा की जिंदगी भी इस घटना के बाद बुरी तरह प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार, वह ब्रेन हेमरेज के बाद पिछले चार साल से बिस्तर पर हैं। ऐसे में इस केस की सुनवाई केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी अहम है, जिनकी जिंदगी इस हत्याकांड ने बदल दी।

मालदास स्ट्रीट की हत्या ने पूरे देश को झकझोरा 28 जून 2022 को उदयपुर की मालदास स्ट्रीट में टेलर कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और वायरल किया था। घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई।