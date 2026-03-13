कल पूरे राजस्थान में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत; हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों में सुनवाई
साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को प्रदेशभर में आयोजित की जाएगी। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ सहित राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में एक साथ लोक अदालत का आयोजन होगा। लोक अदालत के माध्यम से लंबे समय से लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते के जरिए निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
लोक अदालत का शुभारंभ शनिवार सुबह 10 बजे होगा। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे, जबकि जयपुर पीठ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी।
प्रदेशभर में 10.23 लाख से अधिक मामले सूचीबद्ध
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए राजस्थान में इस बार बड़ी संख्या में मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। राज्यभर की अदालतों में कुल करीब 10 लाख 23 हजार मामलों को लोक अदालत में सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। इन मामलों में लंबित वादों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन से जुड़े विवाद भी शामिल हैं, जिनमें पक्षकारों के बीच समझाइश कर समझौते के आधार पर निस्तारण कराने की कोशिश की जाएगी।
इन मामलों के निपटारे के लिए राज्यभर में कुल 480 बेंच गठित की गई हैं। इन बेंचों में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और अन्य सदस्य मिलकर पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
इन मामलों पर रहेगा विशेष फोकस
लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, बिजली-पानी बिल, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, आपसी समझौते योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक अनादरण (एनआई एक्ट) से जुड़े मामले और विभिन्न विभागों से संबंधित वसूली प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें समझौते के आधार पर आसानी से निपटाया जा सकता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और पक्षकारों को त्वरित व सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत में होने वाले समझौते को अदालत के आदेश की तरह ही कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और इसके खिलाफ सामान्यतः अपील भी नहीं की जाती।
पक्षकारों को मिलेगा त्वरित और सस्ता न्याय
अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और खर्च से राहत मिलती है। यहां आपसी सहमति के आधार पर विवाद सुलझाए जाते हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो पाता है।
प्रदेशभर की अदालतों में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी संख्या में मामलों के निस्तारण की उम्मीद जताई जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौते के जरिए अपने मामलों का निपटारा कराएं और त्वरित न्याय का लाभ उठाएं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
