कैसे राजस्थान के शिक्षक ने पकड़ा NEET पेपर लीक का नेटवर्क; पढ़िए पूरी कहानी
राजस्थान के कोचिंग हब सीकर से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक साधारण-सी दिखने वाली घटना ने कुछ ही घंटों में एक बड़े परीक्षा घोटाले का रूप ले लिया
राजस्थान के कोचिंग हब सीकर से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक साधारण-सी दिखने वाली घटना ने कुछ ही घंटों में एक बड़े परीक्षा घोटाले का रूप ले लिया, जब एक छात्र अपने शिक्षक के पास दो संदिग्ध पीडीएफ लेकर पहुंचा।
संदेह की शुरुआत
3 मई को NEET-UG परीक्षा समाप्त होने के बाद, सीकर के एक कोचिंग संस्थान में वरिष्ठ शिक्षक राजत (बदला हुआ नाम) छात्रों से मिल रहे थे। परीक्षा देकर लौटे छात्रों में कुछ खुश थे तो कुछ परिणाम को लेकर चिंतित। इसी बीच, परीक्षा खत्म होने के करीब दो घंटे बाद छात्र सतीश (बदला हुआ नाम) राजत के पास पहुंचा।
सतीश ने घबराते हुए कहा, “सर, मुझे क्या करना चाहिए?” उसके फोन में दो पीडीएफ फाइलें थीं, जिन्हें उसके मकान मालिक ने “गेस पेपर” बताकर भेजा था। पहली नजर में यह सामान्य लगा, लेकिन जब राजत ने उन्हें ध्यान से देखा तो मामला गंभीर लगने लगा।
तीन घंटे की जांच में खुला राज
राजत ने सतीश को तुरंत अपने निजी कार्यालय में ले जाकर एक अन्य शिक्षक के साथ मिलकर पीडीएफ का विश्लेषण शुरू किया। करीब तीन घंटे तक चली इस जांच में जो सामने आया, उसने सबको चौंका दिया।
दोनों पीडीएफ में कुल मिलाकर लगभग 135 सवाल ऐसे थे, जो असली परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। इनमें 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के प्रश्न शामिल थे। एक पीडीएफ में करीब 60 पन्नों में हाथ से लिखे केमिस्ट्री के सवाल थे, जबकि दूसरी में 87 पन्नों में टाइप किए गए बायोलॉजी के प्रश्न थे।
पुलिस तक पहुंची बात, लेकिन…
मामले की गंभीरता को समझते हुए राजत और उनके सहयोगियों ने पहले मीडिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सलाह दी गई कि पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए। इसके बाद सतीश को स्थानीय थाने भेजा गया।
थाने में मौजूद सब-इंस्पेक्टर ने बात सुनी, लेकिन लिखित शिकायत के साथ अगले दिन आने को कहा। हालांकि, यह शिकायत आगे नहीं बढ़ पाई। उधोग नगर थाने के SHO राजेश कुमार के अनुसार, “वे अगली सुबह वापस नहीं आए। बिना ठोस सबूत और लिखित शिकायत के FIR दर्ज करना संभव नहीं था।”
शिक्षक की पड़ताल और बड़ा शक
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। राजत ने खुद ही पुराने पेपर लीक मामलों, जैसे NEET-2024 और AIPMT-2015, का अध्ययन करना शुरू किया। इस दौरान उन्हें एक अहम बात समझ आई।
उनका कहना था कि सीकर में पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि यहां प्रश्नपत्र परीक्षा के दिन ही केंद्रों पर पहुंचते हैं। जबकि यह “गेस पेपर” परीक्षा से एक रात पहले ही सतीश तक पहुंच चुका था।
इस आधार पर राजत को शक हुआ कि लीक कहीं उच्च स्तर, यानी परीक्षा संचालन एजेंसी के भीतर से हुआ है।
NTA को भेजी गई शिकायत
7 मई को राजत और सतीश ने National Testing Agency (NTA) को ईमेल के जरिए शिकायत भेजने का फैसला किया। इसमें एक स्थानीय RAS अधिकारी ने उनकी मदद की।
ईमेल में उन्होंने लिखा कि उनके पास पीडीएफ की कॉपी, मोबाइल पर फाइल मिलने का समय, और असली प्रश्नपत्र से मिलान के सबूत मौजूद हैं। राजत ने यह ईमेल अपने अकाउंट से सतीश के नाम पर भेजा।
राजत ने कहा, “मुझे पता था कि इस कदम से कई लोग नाराज होंगे—अन्य कोचिंग संस्थान, शिक्षक, यहां तक कि छात्र भी। लेकिन मेधावी छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए यह जरूरी था।”
CBI जांच और गिरफ्तारियां
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपी गई। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए।
CBI के अनुसार, NTA की पेपर सेटिंग कमेटी के दो सदस्यों ने परीक्षा से पहले अलग-अलग विषयों के प्रश्न लीक किए। इस मामले में पुणे की बॉटनी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे और लातूर के पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है।
मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी के पेपर की पहुंच थी, जबकि कुलकर्णी के पास केमिस्ट्री सेक्शन की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा पुणे की ब्यूटी पार्लर संचालिका मनीषा वाघमारे को भी इस नेटवर्क की अहम कड़ी बताया गया है।
अब तक इस मामले में नौ लोगों को पांच राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें धनंजय लोखंडा, शुभम खैरनार, मांगिलाल बीवाल उर्फ मांगिलाल खटीक, विकास बीवाल, दिनेश बीवाल और यश यादव शामिल हैं।
परीक्षा रद्द, नई तारीख घोषित
पेपर लीक और गड़बड़ियों की पुष्टि के बाद NEET-UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब यह परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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