कहीं देखा है ऐसा जनता दरबार? राजस्थान के पूर्व मंत्री दाढ़ी बनवाते-बनवाते निपटाते हैं जनता के काम
राठौड़ से जुड़े लोगों का दावा है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। बताया जा रहा है कि वे अक्सर सुबह की दिनचर्या के दौरान भी लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं।
राजस्थान की राजनीति में अपनी तेज़तर्रार शैली, दमदार भाषणों और संगठनात्मक पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि उनका रोज़मर्रा का एक अलग अंदाज़ है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में राठौड़ अपने जयपुर स्थित आवास पर दाढ़ी बनवाते हुए लोगों की समस्याएं सुनते और अधिकारियों के लिए नोट्स तैयार करवाते दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस अनोखे अंदाज़ को लेकर बहस छिड़ गई है। कोई इसे समय का बेहतरीन प्रबंधन और जनता के प्रति समर्पण बता रहा है, तो कोई इसे केवल कैमरे के लिए किया गया प्रदर्शन कह रहा है। हालांकि, वीडियो ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है।
शेविंग भी जारी, जनसुनवाई भी जारी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राजेंद्र राठौड़ कुर्सी पर बैठे हुए हैं और नाई उनकी शेव कर रहा है। इसी दौरान कई लोग अपनी-अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन लेकर उनके सामने मौजूद हैं। राठौड़ आवेदन पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और सहयोगियों को आवश्यक निर्देश भी देते नजर आते हैं। आसपास मौजूद लोग लगातार फाइलें और कागजात उन्हें सौंप रहे हैं।
वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी निजी दिनचर्या और जनसुनवाई को एक साथ जोड़ रखा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को मिलने के लिए इंतजार न करना पड़े।
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।
एक वर्ग का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं के पास समय बेहद सीमित होता है। ऐसे में यदि कोई नेता अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या के दौरान भी लोगों की समस्याएं सुन रहा है तो इसे कर्तव्यपरायणता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता माना जाना चाहिए।
वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि जनसुनवाई एक गंभीर प्रक्रिया है और उसे पूरी गरिमा तथा एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह के दृश्य राजनीतिक संदेश देने या प्रचार का माध्यम भी बन सकते हैं।
रोज़ का बताया जा रहा है तरीका
राठौड़ से जुड़े लोगों का दावा है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। बताया जा रहा है कि वे अक्सर सुबह की दिनचर्या के दौरान भी लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। यानी शेविंग हो या अन्य निजी काम, यदि कोई फरियादी पहुंच जाए तो उसे वापस नहीं लौटाया जाता।
यही वजह है कि वीडियो को देखने वाले कई लोग इसे उनकी कार्यशैली का हिस्सा बता रहे हैं।
राजनीति में लंबा अनुभव
राजेंद्र राठौड़ राजस्थान भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले राठौड़ सात बार विधायक रह चुके हैं। वे चूरू और तारानगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तथा राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। विधानसभा में उनकी प्रभावशाली वाकपटुता और राजनीतिक रणनीति के कारण उन्हें भाजपा का संकटमोचक भी माना जाता है।
वीडियो क्यों बना चर्चा का विषय?
आज के दौर में नेताओं की जनसंपर्क शैली भी चर्चा का विषय बन जाती है। कोई चाय की दुकान पर लोगों से मिलता है, कोई सड़क किनारे चौपाल लगाता है, तो कोई सोशल मीडिया के जरिए संवाद करता है। ऐसे माहौल में दाढ़ी बनवाते हुए जनसुनवाई करने का यह अंदाज़ लोगों के लिए नया और अलग दिखाई दिया। यही कारण है कि वीडियो तेजी से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है।
लोगों की मिली-जुली राय
वीडियो पर आ रही प्रतिक्रियाओं में दोनों तरह की राय देखने को मिल रही है।
* कुछ लोग लिख रहे हैं कि “जनता के लिए समय निकालने का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा।”
* कुछ का कहना है, “काम पहले, आराम बाद में- यही असली जनप्रतिनिधि की पहचान है।”
* वहीं कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि “जनसुनवाई के दौरान पूरा ध्यान लोगों की समस्याओं पर होना चाहिए, न कि दूसरे कामों पर।”
वीडियो पर बढ़ती दिलचस्पी
फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और हजारों लोग इसे देख चुके हैं। वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नेताओं की कार्यशैली का हर अलग अंदाज़ आज सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा का विषय बन जाता है। अब यह लोगों पर निर्भर है कि वे इसे समय प्रबंधन और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण मानते हैं या फिर केवल एक अलग राजनीतिक शैली के रूप में देखते हैं। इतना तय है कि राजेंद्र राठौड़ का यह ‘शेविंग के साथ जनसुनवाई’ वाला अंदाज़ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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