कभी दो वक्त की रोटी के लिए था संघर्ष और आज...जयपुर की 6 बेटियों की ऐसी कहानी जो दिल जीत लेगी

जिन महिला चालकों को कारों की चाबियां सौंपी गईं, उनमें पिछले पांच वर्षों से सखा कैब से जुड़ीं संजू, एक वर्ष से सेवाएं दे रहीं विनीता, पांच वर्षों से कार्यरत सोना, पांच वर्षों से पेशेवर चालक के रूप में काम कर रहीं सुमित्रा और चार वर्षों से सखा के साथ जुड़ी संध्या शामिल रहीं।

कभी आर्थिक तंगी, सामाजिक ताने और भविष्य की अनिश्चितता इन बेटियों की पहचान हुआ करती थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जिन हाथों ने कभी घर चलाने के लिए संघर्ष किया, उन्हीं हाथों में अब कार की चाबियां हैं और स्टीयरिंग है। जयपुर में आयोजित एक समारोह में छह महिलाओं को पेशेवर चालक बनने के बाद कारों की चाबियां सौंपी गईं। यह सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि उन महिलाओं की जीत का जश्न था जिन्होंने गरीबी और समाज की बंदिशों को पीछे छोड़ आत्मनिर्भरता की नई राह चुनी।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आजाद फाउंडेशन और एसबीआई फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘महिला बदलाव की सारथी – महिला चालक सम्मान समारोह’ में इन महिला चालकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं को कारों की चाबियां सौंपते हुए कहा कि आज भारतीय प्रतिभा और कौशल की पहचान पूरी दुनिया में बन चुकी है और लगभग हर देश में भारतीय पेशेवर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

संघर्ष से सफलता तक का सफर सम्मानित हुई महिलाओं की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक अभाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग सीखी, प्रशिक्षण लिया और आज पेशेवर चालक बनकर न केवल अपनी जिंदगी बदल रही हैं बल्कि अपने परिवार का सहारा भी बन चुकी हैं। मंच पर जब इन महिलाओं को कारों की चाबियां सौंपी गईं तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साह बढ़ाया।

विदेशों में भी बढ़ेगी राजस्थान की बेटियों की मांग मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान सरकार का राजस्थान फाउंडेशन दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके जरिए विभिन्न देशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित प्रवासी राजस्थान दिवस के दौरान कई देशों से आए प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहनों के लिए प्रशिक्षित चालकों की जरूरत बताई थी।

इसी जरूरत को देखते हुए राज्य में ऐसे विशेष ड्राइविंग ट्रैक विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेफ्ट हैंड ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जा सके। उनका कहना था कि यदि यह पहल आगे बढ़ती है तो राजस्थान की प्रशिक्षित महिला चालक विदेशों में भी रोजगार के नए अवसर हासिल कर सकेंगी।

महिलाओं के लिए नई उम्मीद बनी पहल मुख्य सचिव ने कहा कि आजाद फाउंडेशन और सखा जैसी संस्थाओं की यह पहल केवल महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बन रही है। इससे समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर सकारात्मक बदलाव आएगा और अन्य संस्थाएं भी इस मॉडल से प्रेरणा लेंगी।

इन महिलाओं को मिला सम्मान समारोह में जिन महिला चालकों को कारों की चाबियां सौंपी गईं, उनमें पिछले पांच वर्षों से सखा कैब से जुड़ीं संजू, एक वर्ष से सेवाएं दे रहीं विनीता, पांच वर्षों से कार्यरत सोना, पांच वर्षों से पेशेवर चालक के रूप में काम कर रहीं सुमित्रा और चार वर्षों से सखा के साथ जुड़ी संध्या शामिल रहीं। इन सभी महिलाओं ने कठिन सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद अपने आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर नई पहचान बनाई है।

हरी झंडी दिखाकर किया रवाना कार्यक्रम के अंत में सभी महिला चालकों को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह पल उनके लिए सिर्फ एक औपचारिक विदाई नहीं बल्कि नए सपनों की शुरुआत का प्रतीक बन गया। मंच पर मौजूद अतिथियों ने महिलाओं के साहस और संघर्ष की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।