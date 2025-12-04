धमाके की गूंज से थर्राया जोधपुर, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट; जानिए पुलिस ने क्या बताया कारण

संक्षेप: बुधवार रात करीब 10:17 बजे शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई।

बुधवार रात करीब 10:17 बजे शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग घरों से बाहर निकल आए और कुछ इलाके में तो लोग यह सोचकर सतर्क हो गए कि कहीं भूकंप या बड़ा विस्फोट तो नहीं हुआ है। हालांकि बाद में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि यह धमाका किसी विस्फोट या भूकंप का असर नहीं, बल्कि फाइटर जेट के सोनिक बूम की आवाज थी।

धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि सांगरिया, विवेक विहार, नंदवान, सालावास, धींगाणा, फिटकासनी, लूणी, गुढ़ा विश्नोइयां, तनावड़ा, कुड़ी भगतासनी, बोरानाडा और पाल गांव सहित करीब दर्जनभर से अधिक इलाके इसकी चपेट में आए। अचानक हुई इस घटना से न सिर्फ आमजन चौंक गए, बल्कि पुलिस थानों और कंट्रोल रूम में भी लगातार फोन आने लगे।

विवेक विहार, बासनी, बोरानाडा और कुड़ी भगतासनी थानों में देर रात तक लोग फोन करके पूछते रहे कि आखिर यह आवाज किस वजह से आई। कई लोगों ने पुलिस को बताया कि उनके घर की खिड़कियां और दरवाजे तक जोर से हिल गए। शुरुआती जांच में किसी भी विस्फोट, आग या दुर्घटना की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर क्षेत्र का निरीक्षण किया।

विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि वे रात करीब सवा दस बजे गश्त पर थे, तभी अचानक धमाके जैसी आवाज आई। “हमने तुरंत इलाके में जांच की और बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह आवाज फाइटर जेट के सोनिक बूम की थी,” उन्होंने बताया। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई थीं, लेकिन किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि नहीं मिली।

सोनिक बूम तेज रफ्तार से उड़ने वाले विमान द्वारा उत्पन्न एक शक्तिशाली शॉक वेव होती है। जब कोई फाइटर जेट ध्वनि की गति — लगभग 1,235 किलोमीटर प्रति घंटा — से अधिक गति प्राप्त कर लेता है, तो वह साउंड बैरियर को तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में हवा के अणुओं पर अचानक अत्यधिक दबाव पड़ता है और यह दबाव जमीन पर पहुंचकर धमाके जैसी आवाज पैदा करता है। आमतौर पर वायुसेना के प्रशिक्षण अभियानों या ऑपरेशनल उड़ानों के दौरान ऐसे सोनिक बूम सुनाई दे सकते हैं।

यह कोई पहली घटना नहीं है जब जोधपुर में लोगों ने इस तरह की आवाज सुनी हो। इससे पहले 11 नवंबर की रात करीब 8 बजे भी शहर के मंडोर और आसपास के इलाकों में इसी तरह का धमाका सुना गया था। उस समय भी लोग घबराकर घरों से बाहर आ गए थे और कई तरह की आशंकाओं के बीच बाद में पुष्टि हुई थी कि यह भी फाइटर जेट द्वारा उत्पन्न सोनिक बूम ही था।

जोधपुर वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण बेस होने के कारण यहां फाइटर जेट्स की उड़ानें अक्सर होती रहती हैं, और कई बार उनके सुपरसोनिक मोड में जाने पर ऐसी आवाजें सुनाई पड़ सकती हैं। हालांकि सोनिक बूम से किसी तरह का नुकसान नहीं होता, लेकिन इसकी तीव्रता के कारण लोग अक्सर इसे धमाका या भूकंप समझने की भूल कर बैठते हैं।