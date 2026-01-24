जोधपुर में SBI बैंककर्मियों का शक्ति प्रदर्शन, कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानिए पूरा शेड्यूल

संक्षेप: बैंक ग्राहकों के लिए यह खबर बेहद अहम है। शनिवार से छुट्टियों और हड़ताल के चलते लगातार चार दिन तक बैंकों में नियमित कामकाज नहीं होगा। 24 जनवरी से 27 जनवरी तक बैंक शाखाएं या तो अवकाश के कारण बंद रहेंगी या फिर हड़ताल से प्रभावित रहेंगी।

बैंक ग्राहकों के लिए यह खबर बेहद अहम है। शनिवार से छुट्टियों और हड़ताल के चलते लगातार चार दिन तक बैंकों में नियमित कामकाज नहीं होगा। 24 जनवरी से 27 जनवरी तक बैंक शाखाएं या तो अवकाश के कारण बंद रहेंगी या फिर हड़ताल से प्रभावित रहेंगी। इसे लेकर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी देर रात आधिकारिक सूचना जारी कर ग्राहकों को सतर्क किया है।

एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक यूनियनों की ओर से 26 जनवरी की आधी रात के बाद से 27 जनवरी तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। ऐसे में 27 जनवरी को शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की पूरी संभावना है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे पहले से अपनी जरूरी बैंकिंग जरूरतों की योजना बना लें और डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें।

SBI ने सोशल मीडिया पर क्या कहा? एसबीआई ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शुक्रवार देर रात नोटिस जारी करते हुए कहा,

“हमें बैंक यूनियनों द्वारा 26 जनवरी की आधी रात के बाद से 27 जनवरी तक हड़ताल के आह्वान की जानकारी दी गई है। हालांकि, बैंक ने शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन हड़ताल के कारण शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है।”

बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि नेट बैंकिंग, योनो ऐप, यूपीआई, एटीएम और अन्य डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। ग्राहकों से आग्रह किया गया है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करें।

चार दिन बैंक बंद रहने का पूरा गणित यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के पदाधिकारियों ने बताया कि अवकाश और हड़ताल मिलाकर लगातार चार दिन बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी—

24 जनवरी: चौथा शनिवार (बैंक अवकाश)

25 जनवरी: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

26 जनवरी: गणतंत्र दिवस (राजपत्रित अवकाश)

27 जनवरी (मंगलवार): देशव्यापी बैंक हड़ताल

इस अवधि में शाखाओं से जुड़े काम जैसे चेक क्लियरेंस, नकद जमा-निकासी, ड्राफ्ट, पासबुक एंट्री और अन्य काउंटर सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

5 डे बैंकिंग की मांग पर हड़ताल बैंक यूनियनों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांग ‘5 डे बैंकिंग’ को लागू करने की है। UFBU के संयोजक राजन गहलोत और हनुमान विश्नोई ने बताया कि 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच पांच दिन कार्य प्रणाली को लेकर समझौता हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी अब तक नहीं मिली है। इसी को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है।

जोधपुर में आक्रोश रैली हड़ताल को सफल बनाने के लिए जोधपुर में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने UFBU के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली। रैली को एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन (जयपुर सर्किल) के महासचिव भवानीसिंह सोलंकी और UFBU के राजेश गहलोत ने झंडी दिखाकर रवाना किया।

रैली शास्त्री नगर स्थित आशापूर्णा मॉल के पास एसबीआई शाखा से शुरू होकर जलजोग चौराहा और जैन ट्रेवल्स होते हुए वापस एसबीआई परिसर में संपन्न हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगें जल्द पूरी करने की चेतावनी दी।

दिल्ली में वार्ता रही बेनतीजा हनुमान विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को मुख्य श्रम आयुक्त ने यूनियनों के साथ सुलह बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। शुक्रवार को भी बातचीत का एक और दौर हुआ, मगर मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद यूनियनों ने 27 जनवरी की हड़ताल पर अडिग रहने का फैसला किया।

रैली में राजन गहलोत, गौतम सोलंकी, नेमीचंद गहलोत, नरपत गहलोत, मुकेश भाटी, सचिनसिंह, प्रवीण भाटी, खेतसिंह, राजेश परिहार, ओंकार टाक, विजेंद्र, प्रमीला चौधरी, किरण, कोमल कच्छवाह और सपना सहित सैकड़ों बैंक कर्मचारियों ने भाग लिया।