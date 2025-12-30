नए साल से बदल जाएगा जोधपुर की 22 ट्रेनों का शेड्यूल;यहाँ देखें पूरी लिस्ट
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने नए साल के अवसर पर यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। मंडल में चल रहे पटरियों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और विभिन्न कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 1 जनवरी से जोधपुर मंडल की 22 महत्वपूर्ण ट्रेनों की समय-सारणी में आंशिक बदलाव किया जा रहा है।
जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार और ट्रेनों की औसत गति बढ़ने के कारण मंडल के पांच प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। यह बदलाव न केवल यात्रियों का समय बचाएगा, बल्कि परिचालन क्षमता को भी बढ़ाएगा।
कामाख्या-जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ट्रेन संख्या 15624 कामाख्या-जोधपुर एक्सप्रेस को अब भगत की कोठी स्टेशन तक विस्तारित कर दिया है। पहले यह ट्रेन जोधपुर स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करती थी, लेकिन अब यह भगत की कोठी स्टेशन पर रात 8:30 बजे पहुंचेगी।
भगत की कोठी स्टेशन: समय में प्रमुख फेरबदल
भगत की कोठी स्टेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, जो निम्नलिखित है:
* दादर-जोधपुर एक्सप्रेस (14808): अब शाम 5:43 के बजाय 5:08 बजे पहुंचेगी और 5:10 बजे रवाना होगी।
* भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस (14893): शाम 6:30 के स्थान पर अब 7:00 बजे प्रस्थान करेगी।
* चेन्नई-भगत की कोठी सुपरफास्ट (20625): दोपहर 12:15 के बजाय अब 11:40 बजे आगमन होगा।
* भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस हमसफर (20944): शाम 4:20 के स्थान पर अब 5:10 बजे रवाना होगी।
* बाड़मेर डेमू (74839): सबसे बड़ा बदलाव इसी ट्रेन में हुआ है। यह शाम 5 बजे के स्थान पर दोपहर 3 बजे प्रस्थान करेगी और रात 10:20 के बजाय 8:30 बजे बाड़मेर पहुँच जाएगी।
जोधपुर और जैसलमेर स्टेशन पर प्रभाव
जोधपुर स्टेशन पर दादर-जोधपुर एक्सप्रेस (14808) अब शाम 6:40 के बजाय 5:40 बजे आएगी। वहीं, जोधपुर-रेवाड़ी एक्सप्रेस (14823) रात 12:45 के स्थान पर 1:30 बजे रवाना होगी। मरुधर एक्सप्रेस (वाराणसी सिटी-जोधपुर) का आगमन भी अब शाम 6:15 के बजाय 5:30 बजे होगा। जैसलमेर स्टेशन की बात करें तो रूणिचा एक्सप्रेस (दिल्ली-जैसलमेर) अब रात 2:30 के बजाय 1:30 बजे पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को एक घंटे की बचत होगी।
मेड़ता रोड स्टेशन पर छह ट्रेनों का नया समय
मेड़ता रोड जंक्शन पर भी आधा दर्जन ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है:
* बाड़मेर-हावड़ा (12324): रात 9:57 आगमन, 10:02 प्रस्थान।
* श्रीगंगानगर-दादर (12489): शाम 6:08 आगमन, 6:13 प्रस्थान।
* भोपाल-जोधपुर (14814): दोपहर 3:18 आगमन, 3:23 प्रस्थान।
* जोधपुर-रेवाड़ी (14823): रात 3:48 आगमन, 3:53 प्रस्थान।
* ऋषिकेश-बाड़मेर (14887): दोपहर 1:21 आगमन, 1:26 प्रस्थान।
* बीकानेर-बांद्रा (22473): शाम 6:08 आगमन, 6:13 प्रस्थान।
सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES ऐप या पूछताछ खिड़की के माध्यम से संशोधित समय-सारणी की पुष्टि अवश्य कर लें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
