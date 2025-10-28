जोधपुर में पाक विस्थापित युवक की हत्या, मुंह में कपड़ा ठूंसा; हाथ-पैर बंधे मिले

संक्षेप: जोधपुर के माता का थान थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। महादेव कॉलोनी स्थित एक मकान में पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवार के युवक की हत्या कर दी गई।

जोधपुर के माता का थान थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। महादेव कॉलोनी स्थित एक मकान में पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवार के युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और हाथ-पैर पीछे की ओर बंधे मिले। पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर मानकर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में हत्या का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हत्या एक महिला विवाद को लेकर की गई थी।

एडीसीपी पूर्व वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 22 वर्षीय विजय कुमार, निवासी महादेव कॉलोनी के रूप में हुई है। वह कार मैकेनिक का काम करता था और रोजाना रात करीब 10 बजे घर लौटता था। रविवार को वह सामान्य से पहले, करीब 8 बजे ही घर आ गया था। उसी रात किसी समय उसकी हत्या कर दी गई।

सोमवार सुबह जब विजय के रिश्तेदारों ने फोन किया और उसने रिसीव नहीं किया, तो पड़ोसियों के साथ घर जाकर देखा। वहां कमरे में उसका शव पड़ा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और हाथ-पैर पीछे की ओर रस्सी से बंधे हुए थे। यह देख सभी के होश उड़ गए।

सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्व सी. शाहिन, एडीसीपी वीरेंद्र सिंह, एसीपी मंडोर नगेंद्र कुमार, थानाधिकारी मानाराम सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और मोबाइल ऑब्जर्वेशन ब्रांच (MOB) की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया।

एडीसीपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शुरुआत में यह मामला ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, लेकिन पुलिस ने हर पहलू पर गहराई से जांच शुरू की। मृतक के मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और रिश्तों की जांच की गई।

जांच के दौरान बीट कांस्टेबल पूर्णसिंह और प्रकाश को सूचना मिली कि विजय कुमार का अपने पड़ोसियों के साथ एक महिला को लेकर पिछले दो वर्षों से विवाद चल रहा था। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू की।

थोड़ी ही देर में पुलिस ने बासनी तंबोलिया महादेव नगर निवासी सनी बालाच और साजन को दस्तयाब किया। पूछताछ में दोनों ने महिला विवाद को लेकर विजय की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि रविवार रात दोनों उसके घर पहुंचे और विवाद के दौरान गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

मृतक का परिवार करीब 20 साल पहले पाकिस्तान से भारत आया था और उन्हें भारतीय नागरिकता मिल चुकी थी। परिवार वर्तमान में फलौदी गया हुआ था, जबकि विजय घर पर अकेला रह रहा था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक की हाल ही में सगाई हुई थी, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील बन गया। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। सुदृढ़ बीट प्रणाली और त्वरित कार्रवाई के कारण कुछ ही घंटों में इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। पुलिस अब आरोपियों से हत्या के पीछे की पूरी साजिश और महिला से संबंधित विवाद की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।