जोधपुर पहुंचा आसाराम, अंतरिम जमानत रद्द होते ही सरेंडर की तैयारी

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रहने और अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम गुरुवार को जोधपुर पहुंच गया। उसके आने की सूचना मिलते ही जोधपुर एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रहने और अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम गुरुवार को जोधपुर पहुंच गया। उसके आने की सूचना मिलते ही जोधपुर एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। आसाराम ने गाड़ी में बैठकर समर्थकों का अभिवादन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया।

जेल जाने से पहले आश्रम पहुंचा आसाराम एयरपोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल जाने के बजाय आसाराम पहले पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। यहां कुछ समय रुकने के बाद वह जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। माना जा रहा था कि शाम पांच बजे से पहले वह आत्मसमर्पण करेगा और आखिरकार उसने जेल प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार से हुआ रवाना राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ की ओर से अंतरिम जमानत रद्द किए जाने और तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश के बाद बुधवार देर शाम आसाराम हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान उसकी तबीयत खराब होने की भी चर्चाएं सामने आईं। बताया गया कि उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वह निर्धारित समय से देरी के बाद गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे की फ्लाइट से जोधपुर के लिए रवाना हुआ।

मेडिकल ग्राउंड पर राहत की थी कोशिश सूत्रों के मुताबिक, आसाराम पक्ष की कोशिश थी कि मेडिकल आधार पर सरेंडर टाला जा सके और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल होने तक राहत मिल जाए, लेकिन कानूनी सलाह के बाद यह रणनीति छोड़ दी गई। इसके बाद आसाराम ने जोधपुर पहुंचकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया।

हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्रकैद राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस चर्चित मामले में सुनवाई करते हुए आसाराम की अपील खारिज कर दी थी। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को जो मानसिक आघात और आजीवन पीड़ा मिली है, उसकी भरपाई संभव नहीं है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपी की कैद की तो दीवारें हैं, लेकिन पीड़िता की पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। हाईकोर्ट के इसी आदेश के तहत आसाराम की अंतरिम जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए गए।

फैसले के समय हरिद्वार में था आसाराम फैसले के समय आसाराम उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद था। आदेश की जानकारी मिलने के बाद वह सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचा और फिर वहां से जोधपुर रवाना हुआ।

दो सह-आरोपियों को मिली राहत हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने दो अन्य सह-आरोपियों को राहत दी है। अदालत ने हॉस्टल वार्डन शिल्पी और गुरुकुल के निदेशक शरत चंद्र को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि दोनों के खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले।