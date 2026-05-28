जोधपुर में आसाराम ने किया सरेंडर, एम्स से सीधे पहुंचा जेल; जानिए किस बैरक में कटेगी रात
राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से उम्रकैद की सजा बरकरार रखने और अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के बाद स्वयंभू संत आसाराम गुरुवार को जोधपुर पहुंच गया। दिल्ली से हवाई यात्रा के जरिए जोधपुर पहुंचे आसाराम को एयरपोर्ट से सीधे पाल गांव स्थित उसके आश्रम ले जाया गया।
राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से उम्रकैद की सजा बरकरार रखने और अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के बाद स्वयंभू संत आसाराम गुरुवार को जोधपुर पहुंच गया। दिल्ली से हवाई यात्रा के जरिए जोधपुर पहुंचे आसाराम को एयरपोर्ट से सीधे पाल गांव स्थित उसके आश्रम ले जाया गया। यहां कुछ समय रुकने के बाद प्रशासन की निगरानी में उसे स्वास्थ्य जांच के लिए जोधपुर एम्स पहुंचाया गया। एम्स में करीब दो घंटे तक मेडिकल चेकअप चलने के बाद आसाराम को सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां उसने सरेंडर कर दिया।
एयरपोर्ट से एम्स तक समर्थकों की लगी भीड़
आसाराम के जोधपुर पहुंचने के साथ ही उसके समर्थकों की हलचल भी तेज दिखाई दी। एयरपोर्ट से लेकर पाल गांव स्थित आश्रम और फिर एम्स तक बड़ी संख्या में समर्थकों की आवाजाही देखने को मिली। एम्स के बाहर भी समर्थकों की भीड़ जमा रही और लगातार आसाराम के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती रही।
समर्थकों ने खराब तबीयत का किया दावा
समर्थकों का दावा है कि हरिद्वार से दिल्ली तक सड़क मार्ग से यात्रा करने के दौरान आसाराम की तबीयत बिगड़ गई थी। इसी कारण उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में डॉक्टरों की सलाह और प्रशासनिक निगरानी के बीच उसे हवाई मार्ग से जोधपुर लाया गया। जोधपुर पहुंचने के बाद भी स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने उसे सीधे एम्स ले जाकर मेडिकल जांच करवाई। करीब दो घंटे तक चले चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे जेल भेजने की अनुमति दे दी।
हाईकोर्ट ने रद्द की अंतरिम जमानत
इससे पहले बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी थी। साथ ही तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आसाराम बुधवार देर शाम हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। इसके बाद गुरुवार को वह जोधपुर पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया।
किस बैरक में रहेगा आसाराम, इस पर बनी नजर
अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम को किस बैरक में रखा जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले जब आसाराम जोधपुर जेल में बंद था, तब उसे वार्ड नंबर 2 की बैरक नंबर 1 में रखा गया था। यह बैरक सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफी संवेदनशील और सुरक्षित मानी जाती है।
जेल प्रशासन जल्द ले सकता है फैसला
ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जेल प्रशासन दोबारा उसी बैरक में आसाराम को शिफ्ट कर सकता है। हालांकि अंतिम फैसला जेल प्रशासन की सुरक्षा समीक्षा और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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