जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में कमोड में मिला नवजात का शव

राजस्थान के जोधपुर शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिलने से अस्पताल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। मामला शहर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) हॉस्पिटल का है

राजस्थान के जोधपुर शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिलने से अस्पताल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। मामला शहर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) हॉस्पिटल का है, जहां शुक्रवार सुबह शिशु रोग विभाग के जनाना विंग के अंदर बने बाथरूम के कमोड में नवजात का शव मिला।

बाथरूम के कमोड में मिला नवजात, देखकर दंग रह गए लोग जानकारी के अनुसार, अस्पताल स्टाफ को सुबह करीब 11 बजे शौचालय में संदिग्ध स्थिति दिखाई दी। जब जांच की गई तो कमोड के अंदर नवजात का शव मिला। शव की स्थिति देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। बताया गया कि बच्चे का मुंह कमोड के अंदर की तरफ था, जबकि हाथ-पैर ऊपर की ओर दिखाई दे रहे थे।

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे क्षेत्र को कुछ समय के लिए खाली करवाकर जांच शुरू की गई।

गर्भनाल भी नहीं कटी, जन्म के तुरंत बाद छोड़ने की आशंका अस्पताल सूत्रों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, नवजात की गर्भनाल भी पूरी तरह अलग नहीं की गई थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि बच्चे का जन्म कुछ ही समय पहले हुआ होगा।

प्रारंभिक स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि किसी ने जन्म के तुरंत बाद नवजात को अस्पताल के शौचालय में छोड़ दिया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

अस्पताल प्रशासन ने शुरू की रिकॉर्ड जांच अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ. दीपक टाक के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभाग में उस दिन हुई सभी डिलीवरी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात अस्पताल में जन्मा था या बाहर से लाकर यहां छोड़ा गया।

अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस, हर एंगल से जांच मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हेड कॉन्स्टेबल गंगाराम ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शौचालय तक कौन पहुंचा था और किस समय नवजात वहां छोड़ा गया। अस्पताल में आने-जाने वाले लोगों और उस समय मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है।

युवक-युवती के आने की चर्चा, लेकिन पुष्टि नहीं घटना के बाद अस्पताल में कई तरह की चर्चाएं भी सामने आईं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय एक युवक और युवती अस्पताल में जांच के लिए आए थे। हालांकि पुलिस ने इस तरह की बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी होने तक किसी भी संभावना पर टिप्पणी से बचने की बात कही है।