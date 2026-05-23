जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में कमोड में मिला नवजात का शव
राजस्थान के जोधपुर शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिलने से अस्पताल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। मामला शहर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) हॉस्पिटल का है
राजस्थान के जोधपुर शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिलने से अस्पताल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। मामला शहर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) हॉस्पिटल का है, जहां शुक्रवार सुबह शिशु रोग विभाग के जनाना विंग के अंदर बने बाथरूम के कमोड में नवजात का शव मिला।
बाथरूम के कमोड में मिला नवजात, देखकर दंग रह गए लोग
जानकारी के अनुसार, अस्पताल स्टाफ को सुबह करीब 11 बजे शौचालय में संदिग्ध स्थिति दिखाई दी। जब जांच की गई तो कमोड के अंदर नवजात का शव मिला। शव की स्थिति देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। बताया गया कि बच्चे का मुंह कमोड के अंदर की तरफ था, जबकि हाथ-पैर ऊपर की ओर दिखाई दे रहे थे।
घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे क्षेत्र को कुछ समय के लिए खाली करवाकर जांच शुरू की गई।
गर्भनाल भी नहीं कटी, जन्म के तुरंत बाद छोड़ने की आशंका
अस्पताल सूत्रों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, नवजात की गर्भनाल भी पूरी तरह अलग नहीं की गई थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि बच्चे का जन्म कुछ ही समय पहले हुआ होगा।
प्रारंभिक स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि किसी ने जन्म के तुरंत बाद नवजात को अस्पताल के शौचालय में छोड़ दिया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
अस्पताल प्रशासन ने शुरू की रिकॉर्ड जांच
अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ. दीपक टाक के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभाग में उस दिन हुई सभी डिलीवरी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात अस्पताल में जन्मा था या बाहर से लाकर यहां छोड़ा गया।
अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस, हर एंगल से जांच
मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हेड कॉन्स्टेबल गंगाराम ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शौचालय तक कौन पहुंचा था और किस समय नवजात वहां छोड़ा गया। अस्पताल में आने-जाने वाले लोगों और उस समय मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है।
युवक-युवती के आने की चर्चा, लेकिन पुष्टि नहीं
घटना के बाद अस्पताल में कई तरह की चर्चाएं भी सामने आईं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय एक युवक और युवती अस्पताल में जांच के लिए आए थे। हालांकि पुलिस ने इस तरह की बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी होने तक किसी भी संभावना पर टिप्पणी से बचने की बात कही है।
फिलहाल नवजात के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चे का जन्म कब हुआ और मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। यह घटना अस्पताल व्यवस्था और नवजात सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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