राजस्थान में यहां रावण दहन के बाद मनाते हैं शोक; खीर-पूड़ी का लगता है भोग
जोधपुर के मंडोर को रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी का मायका माना जाता है। मान्यता है कि मंदोदरी मंडोर के राजा मयसुर की पुत्री थीं। इसी मान्यता के चलते मंडोर में रावण के साथ एक अलग तरह का धार्मिक और पारिवारिक संबंध जुड़ा हुआ है।
देशभर में दशहरे पर रावण के पुतले का दहन होते ही बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न शुरू हो जाता है। कहीं आतिशबाजी होती है, तो कहीं जय श्रीराम के जयकारों से आसमान गूंज उठता है। लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है, जहां दशहरे की कहानी रावण के जलने के साथ खत्म नहीं होती। यहां रावण की मृत्यु को शोक से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, रावण दहन के बाद मंदिर को धोया जाता है, आरती होती है और खीर-पूड़ी का भोग लगाया जाता है।
यह अनोखी परंपरा जोधपुर के मंडोर में देखने को मिलती है। यहां रावण को लेकर आस्था का ऐसा जुड़ाव है, जो दशहरे के पारंपरिक उत्सवी रंग से बिल्कुल अलग नजर आता है। आखिर मंडोर में रावण की मौत पर शोक क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे सदियों पुरानी कौन-सी मान्यता जुड़ी है? इसकी कहानी रावण और मंदोदरी के विवाह से जुड़ती है।
रावण का ससुराल माना जाता है मंडोर
जोधपुर के मंडोर को रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी का मायका माना जाता है। मान्यता है कि मंदोदरी मंडोर के राजा मयसुर की पुत्री थीं। इसी मान्यता के चलते मंडोर में रावण के साथ एक अलग तरह का धार्मिक और पारिवारिक संबंध जुड़ा हुआ है।
यहां दवे गोधा ब्राह्मण समाज के लोग पीढ़ियों से रावण की पूजा करते आ रहे हैं। समाज की परंपरा के पीछे रावण और मंदोदरी के विवाह से जुड़ी कथा बताई जाती है। पंडित अजय दवे के मुताबिक, जब रावण मंदोदरी से विवाह करने मंडोर आया था, तब दवे गोधा ब्राह्मण भी उसके साथ आए थे। विवाह के बाद इस गोत्र के कुछ लोग यहीं रुक गए और फिर मंडोर में ही बस गए।
यही वजह है कि इस समाज में रावण को लेकर प्रचलित मान्यता और दशहरे से जुड़ी रस्में आम परंपरा से अलग हैं।
रावण दहन के बाद मंदिर धोने की परंपरा
दशहरे के दिन जब देश के दूसरे हिस्सों में रावण दहन के बाद उत्सव मनाया जाता है, तब मंडोर में इससे जुड़ी अलग परंपरा निभाई जाती है। यहां रावण की मृत्यु को शोक के रूप में देखा जाता है। रावण दहन के बाद मंदिर को धोया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है और खीर-पूड़ी का भोग लगाया जाता है।
समाज से जुड़े परिवार अपने घरों में भी सूतक रखते हैं। यानी जिस दिन बाकी जगहों पर रावण के अंत को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन यहां उससे जुड़ी मान्यता के अनुसार शोक की परंपरा निभाई जाती है।
यहां की रस्में इस बात की झलक देती हैं कि किसी पात्र को देखने का नजरिया हर जगह एक जैसा नहीं होता। मंडोर में रावण की पहचान केवल राम से युद्ध करने वाले लंकापति के रूप में नहीं, बल्कि मंदोदरी के पति और स्थानीय मान्यता से जुड़े पात्र के रूप में भी देखी जाती है।
एक ही दशहरा, लेकिन परंपरा बिल्कुल अलग
मंडोर की यह परंपरा राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का अनूठा उदाहरण है। एक ओर दशहरे पर रावण दहन को बुराई के अंत और अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, वहीं मंडोर में दवे गोधा ब्राह्मण समाज अपनी पीढ़ियों पुरानी मान्यता के अनुसार रावण की पूजा और शोक से जुड़ी रस्में निभाता है।
इस परंपरा का खास पहलू यह है कि यहां दशहरे का महत्व केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है। इसके साथ विवाह की लोककथा, समाज की परंपरा और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था भी जुड़ी है।
जोधपुर के मंडोर में दशहरा इसलिए अलग है, क्योंकि यहां रावण के अंत के बाद जश्न नहीं, बल्कि शोक की परंपरा सामने आती है। मंदिर की सफाई, आरती, खीर-पूड़ी का भोग और परिवारों में सूतक—ये सभी रस्में इस मान्यता को एक अलग पहचान देती हैं। यही मंडोर की वह कहानी है, जो हर दशहरे पर लोगों की उत्सुकता बढ़ाती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।