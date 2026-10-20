राजस्थान में यहां रावण दहन के बाद मनाते हैं शोक; खीर-पूड़ी का लगता है भोग

जोधपुर के मंडोर को रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी का मायका माना जाता है। मान्यता है कि मंदोदरी मंडोर के राजा मयसुर की पुत्री थीं। इसी मान्यता के चलते मंडोर में रावण के साथ एक अलग तरह का धार्मिक और पारिवारिक संबंध जुड़ा हुआ है।

जोधपुर के मंडोर को रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी का मायका माना जाता है। मान्यता है कि मंदोदरी मंडोर के राजा मयसुर की पुत्री थीं। इसी मान्यता के चलते मंडोर में रावण के साथ एक अलग तरह का धार्मिक और पारिवारिक संबंध जुड़ा हुआ है।

देशभर में दशहरे पर रावण के पुतले का दहन होते ही बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न शुरू हो जाता है। कहीं आतिशबाजी होती है, तो कहीं जय श्रीराम के जयकारों से आसमान गूंज उठता है। लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है, जहां दशहरे की कहानी रावण के जलने के साथ खत्म नहीं होती। यहां रावण की मृत्यु को शोक से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, रावण दहन के बाद मंदिर को धोया जाता है, आरती होती है और खीर-पूड़ी का भोग लगाया जाता है।

यह अनोखी परंपरा जोधपुर के मंडोर में देखने को मिलती है। यहां रावण को लेकर आस्था का ऐसा जुड़ाव है, जो दशहरे के पारंपरिक उत्सवी रंग से बिल्कुल अलग नजर आता है। आखिर मंडोर में रावण की मौत पर शोक क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे सदियों पुरानी कौन-सी मान्यता जुड़ी है? इसकी कहानी रावण और मंदोदरी के विवाह से जुड़ती है।

रावण का ससुराल माना जाता है मंडोर जोधपुर के मंडोर को रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी का मायका माना जाता है। मान्यता है कि मंदोदरी मंडोर के राजा मयसुर की पुत्री थीं। इसी मान्यता के चलते मंडोर में रावण के साथ एक अलग तरह का धार्मिक और पारिवारिक संबंध जुड़ा हुआ है।

यहां दवे गोधा ब्राह्मण समाज के लोग पीढ़ियों से रावण की पूजा करते आ रहे हैं। समाज की परंपरा के पीछे रावण और मंदोदरी के विवाह से जुड़ी कथा बताई जाती है। पंडित अजय दवे के मुताबिक, जब रावण मंदोदरी से विवाह करने मंडोर आया था, तब दवे गोधा ब्राह्मण भी उसके साथ आए थे। विवाह के बाद इस गोत्र के कुछ लोग यहीं रुक गए और फिर मंडोर में ही बस गए।

यही वजह है कि इस समाज में रावण को लेकर प्रचलित मान्यता और दशहरे से जुड़ी रस्में आम परंपरा से अलग हैं।

रावण दहन के बाद मंदिर धोने की परंपरा दशहरे के दिन जब देश के दूसरे हिस्सों में रावण दहन के बाद उत्सव मनाया जाता है, तब मंडोर में इससे जुड़ी अलग परंपरा निभाई जाती है। यहां रावण की मृत्यु को शोक के रूप में देखा जाता है। रावण दहन के बाद मंदिर को धोया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है और खीर-पूड़ी का भोग लगाया जाता है।

समाज से जुड़े परिवार अपने घरों में भी सूतक रखते हैं। यानी जिस दिन बाकी जगहों पर रावण के अंत को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन यहां उससे जुड़ी मान्यता के अनुसार शोक की परंपरा निभाई जाती है।

यहां की रस्में इस बात की झलक देती हैं कि किसी पात्र को देखने का नजरिया हर जगह एक जैसा नहीं होता। मंडोर में रावण की पहचान केवल राम से युद्ध करने वाले लंकापति के रूप में नहीं, बल्कि मंदोदरी के पति और स्थानीय मान्यता से जुड़े पात्र के रूप में भी देखी जाती है।

एक ही दशहरा, लेकिन परंपरा बिल्कुल अलग मंडोर की यह परंपरा राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का अनूठा उदाहरण है। एक ओर दशहरे पर रावण दहन को बुराई के अंत और अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, वहीं मंडोर में दवे गोधा ब्राह्मण समाज अपनी पीढ़ियों पुरानी मान्यता के अनुसार रावण की पूजा और शोक से जुड़ी रस्में निभाता है।

इस परंपरा का खास पहलू यह है कि यहां दशहरे का महत्व केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है। इसके साथ विवाह की लोककथा, समाज की परंपरा और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था भी जुड़ी है।