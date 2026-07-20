जोधपुर के MGH में प्रसूता की मौत, बच्ची को जन्म देने के बाद थम गई मां की सांसें

जोधपुर में पिछले एक महीने के दौरान प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में 16 प्रसूताओं की हालत गंभीर हुई है। इनमें अधिकांश महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी

राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और डिलीवरी के बाद गंभीर रूप से बीमार होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोटा, बीकानेर और बांसवाड़ा के बाद अब जोधपुर में भी एक प्रसूता की मौत हो गई। महिला ने 24 जून को तिंवरी अस्पताल में सामान्य (नॉर्मल) डिलीवरी के जरिए बच्ची को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर उसे पहले उम्मेद अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां करीब एक महीने तक इलाज के बाद रविवार देर रात उसकी मौत हो गई।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, महिला की हालत डिलीवरी के तुरंत बाद बिगड़ने लगी थी। लगातार खून बहने के कारण उसे गंभीर अवस्था में जोधपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी जान नहीं बच सकी।

डिलीवरी के बाद नहीं रुका खून, बच्चेदानी निकालनी पड़ी महात्मा गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि महिला की 24 जून को तिंवरी अस्पताल में सामान्य डिलीवरी हुई थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद उसका रक्तस्राव बंद नहीं हुआ, जिसके कारण उसे जोधपुर के उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया।

डॉक्टरों के मुताबिक, जब महिला अस्पताल पहुंची तब तक काफी खून बह चुका था। लगातार ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी जान बचाने के लिए बच्चेदानी (यूटेरस) निकालनी पड़ी। इलाज के दौरान उसे लगातार ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी किडनी भी प्रभावित हो गई।

किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस, फिर आंतों में हुआ गैंगरीन उम्मेद अस्पताल में चार दिन इलाज के बाद महिला को 27 जून को महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। यहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और लगातार डायलिसिस किया जाता रहा।

डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि 15 जुलाई को सोनोग्राफी और सीटी स्कैन में महिला की आंतों में गैंगरीन होने का पता चला। इसके बाद ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। 14 जुलाई से उसकी तबीयत फिर तेजी से बिगड़ने लगी, उल्टियां शुरू हो गईं और रविवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

हाइपोवॉलेमिक शॉक बना मौत की बड़ी वजह डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला हाइपोवॉलेमिक शॉक की स्थिति में पहुंच गई थी। इस स्थिति में शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता, जिससे किडनी सहित कई अंग प्रभावित होने लगते हैं।

महिला की जान बचाने के लिए उसे 6 यूनिट ब्लड, 14 यूनिट प्लाज्मा और 10 यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाया गया, लेकिन हालत लगातार गंभीर बनी रही।

एक महीने में 16 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, 7 का इलाज जारी जोधपुर में पिछले एक महीने के दौरान प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में 16 प्रसूताओं की हालत गंभीर हुई है। इनमें अधिकांश महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जबकि कुछ मामलों में सामान्य प्रसव के बाद भी गंभीर जटिलताएं सामने आईं।

इनमें एक मामला धापू नाम की महिला का भी है, जिसकी 11 जुलाई को बावड़ी में सामान्य डिलीवरी हुई थी। एनीमिया के कारण उसे रेफर किया गया और बाद में कथित तौर पर गलत ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। फिलहाल उसका इलाज जारी है।

वर्तमान में उम्मेद अस्पताल में पांच और महात्मा गांधी अस्पताल में दो प्रसूताओं का उपचार चल रहा है। इनमें धापू भी शामिल है।