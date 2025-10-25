जोधपुर में ज्वेलर ने खुद का गला काटा, बचाने पहुंचे पिता की उंगलियां कटीं, इलाज के दौरान मौत

संक्षेप: जोधपुर के रातानाडा इलाके में शुक्रवार रात एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहां एक ज्वेलर ने चाकू से खुद का गला काट लिया, जबकि उसे बचाने पहुंचे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

जोधपुर के रातानाडा इलाके में शुक्रवार रात एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहां एक ज्वेलर ने चाकू से खुद का गला काट लिया, जबकि उसे बचाने पहुंचे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद परिजन और पड़ोसी भी सन्न रह गए। घायल पिता और बेटे को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, मृतक ज्वेलर की पहचान ओमप्रकाश सोनी (45) निवासी होटल फर्न के पास, रातानाडा के रूप में हुई है। उसके पिता सत्यनारायण सोनी (65) भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया कि ओमप्रकाश लंबे समय से शराब की लत से परेशान था और आए दिन परिवार में विवाद करता था। शुक्रवार रात भी वह नशे में घर पहुंचा और झगड़ा करने लगा।

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि घटना करीब रात 10 बजे की है। नशे की हालत में ओमप्रकाश घर से बाहर निकला और अपने पास रखे धारदार चाकू से खुद का गला काटने लगा। उसकी चीख सुनकर पिता सत्यनारायण और अन्य परिजन बाहर आए। जब पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, तो चाकू के वार से उनके हाथ की तीन उंगलियां कट गईं। इसके बाद ओमप्रकाश जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले से काफी मात्रा में खून बहने लगा।

परिजन और आसपास के लोग उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, पिता सत्यनारायण का इलाज जारी है।

प्रत्यक्षदर्शी राजू सोनी, जो मृतक का रिश्तेदार भी है, ने बताया कि “मेरे छोटे भाई ने फोन पर सूचना दी थी। जब मैं मौके पर पहुंचा, तब तक ओमप्रकाश लहूलुहान हालत में पड़ा था। वह पिछले कई महीनों से शराब का आदी था और परिवार से झगड़ा करता था। घटना की रात भी उसने झगड़ा किया था। इसके बाद अचानक उसने खुद पर हमला कर लिया।”