जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर युद्ध का साया, हजारों कंटेनर फंसे, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर

इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध की आग ने भारत के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी जकड़ लिया है। जोधपुर से होने वाले एक्सपोर्ट पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है। समुद्री मार्गों पर तनाव और कंटेनर भाड़े में वृद्धि के कारण हजारों कंटेनर होल्ड हो गए हैं।

इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध की आग ने भारत के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी जकड़ लिया है। जोधपुर से होने वाले एक्सपोर्ट पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है। समुद्री मार्गों पर तनाव और कंटेनर भाड़े में वृद्धि के कारण हजारों कंटेनर होल्ड हो गए हैं। वहीं, रॉ मटेरियल की कीमतों में उछाल ने उद्योग के लिए संकट की घंटी बजा दी है।

राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट उद्योग विशेषकर लोहे के बने उत्पादों और पाउडर कोटिंग वाले आइटमों पर निर्भर करता है। इन आइटमों के उत्पादन में पेट्रोकेमिकल आधारित मटेरियल, एलपीजी और पाउडर कोटिंग की अहमियत होती है। लेकिन इस समय इन सभी की उपलब्धता प्रभावित हो गई है। जो मटेरियल बचा है, उसकी कीमत भी लगातार बढ़ रही है।

राजसिको के पूर्व निदेशक डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि अमेरिका द्वारा 18% टैरिफ के बाद इस व्यवसाय को संजीवनी मिली थी। लेकिन अब युद्ध और उससे जुड़ी वैश्विक परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो गए हैं। इसका असर पाउडर कोटिंग वाले हैंडीक्राफ्ट आइटमों पर पड़ रहा है। “अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे, तो छोटे और बड़े उद्योगों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है,” डॉ. शर्मा ने कहा।

लोहे के हैंडीक्राफ्ट पर सबसे ज्यादा असर जोधपुर से होने वाले हैंडीक्राफ्ट निर्यात में 50% से ज्यादा आइटम लोहे से बने हैं, जिन्हें पाउडर कोटिंग की जरूरत होती है। पाउडर कोटिंग में सबसे पहले एलपीजी का उपयोग होता है, लेकिन सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पर नियंत्रण कर दिया है। इसके अलावा, थिनर, सीलर, डिस्टेंपर, पैकिंग फोम, बबल और टेप रोल जैसी आवश्यक चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक्सपोर्टर महावीर बागरेचा ने बताया कि पाउडर कोटिंग का काम पहले 6 रुपए प्रति इंच होता था, अब यह 10 रुपए तक पहुंच गया है।

होर्मुज के बजाय अन्य रास्ते महंगे एक्सपोर्टर राधेश्याम रंगा के अनुसार, युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से कंटेनर भेजना जोखिम भरा हो गया है। कंपनियां अब लंबा रास्ता अपनाने को मजबूर हैं, जिससे कंटेनर भाड़ा दोगुना हो गया और माल समय पर नहीं पहुंच रहा। इससे विदेशी बायर्स अपने ऑर्डर रोकने लगे हैं। कुछ बायर्स अब उत्पाद पर डिस्काउंट या कंटेनर भाड़े का हिस्सा एक्सपोर्टर्स से साझा करने की मांग कर रहे हैं।

फैक्ट्रियों पर संकट, रोजगार खतरे में जोधपुर में पाउडर कोटिंग सहित पेट्रोकेमिकल आधारित 700 से ज्यादा फैक्ट्रियां संकट में हैं। इससे लगभग 10,000 लोगों का रोजगार प्रभावित हो गया है। मार्च के महीने में कंपनियों को फंड की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर से सालाना करीब 4,500 कंटेनर हैंडीक्राफ्ट निर्यात होते हैं। शहर में लगभग 5,000 यूनिट्स हैं, जिनसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है।

श्रमिकों को छुट्टी पर भेजने का डर लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महावीर चौपड़ा ने बताया कि युद्ध के चलते शिपिंग वेसल्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो गए हैं और पैकिंग मटेरियल की कीमत भी बढ़ गई है। इसके चलते कई फैक्ट्रियों को अपने श्रमिकों को छुट्टी पर भेजना पड़ा। एक्सपोर्टर सुरेश विश्नोई ने कहा कि अनिश्चितता का माहौल बन गया है और फैक्ट्री संचालक अपने लेबर का भुगतान करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

सस्पेंस बना हुआ है भविष्य इस समय स्थिति इतनी नाजुक है कि कोई नहीं जानता कि कब तक कंटेनर होल्ड रहेंगे और व्यापार फिर से पटरी पर लौट पाएगा या नहीं। अमेरिकी टैरिफ घटने और ऑर्डर्स शुरू होने के बावजूद युद्ध ने सारे प्रयासों को धराशायी कर दिया है। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए यह समय न केवल आर्थिक चुनौती बल्कि अस्तित्व की लड़ाई भी बन गया है।