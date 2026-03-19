जोधपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की तबीयत अचानक खराब, समारोह के बाद हालत बिगड़ी
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के स्वास्थ्य को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई, जब जोधपुर दौरे के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राज्यपाल ने अस्वस्थता महसूस की
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के स्वास्थ्य को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई, जब जोधपुर दौरे के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राज्यपाल ने अस्वस्थता महसूस की, जिससे प्रशासनिक और चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया। कार्यक्रम से लौटते ही उन्हें तत्काल सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।
सर्किट हाउस में मेडिकल टीम तैनात, हर पल नजर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्यपाल को अचानक उल्टी और घबराहट की शिकायत हुई। इसके बाद तत्काल चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय की गई और मथुरादास माथुर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों की विशेष टीम को सर्किट हाउस बुलाया गया। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एहतियात के तौर पर एमडीएम अस्पताल के रेड जोन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जा सके।
सुबह तक सामान्य थे, दोपहर में बिगड़ी तबीयत
इस घटनाक्रम ने सभी को इसलिए भी चौंका दिया क्योंकि गुरुवार सुबह ही राज्यपाल पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ नजर आ रहे थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शिष्टाचार भेंट की थी। इस दौरान उन्होंने देवनानी के दो साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया और उन्हें ‘विद्या वाचस्पति’ की उपाधि मिलने पर बधाई भी दी। लेकिन दोपहर बाद दीक्षांत समारोह में भाग लेने और लगातार व्यस्त कार्यक्रम के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।
सूत्रों के अनुसार, दिनभर की व्यस्तता और गर्मी के प्रभाव ने उनकी सेहत पर असर डाला, जिससे उन्हें असहजता महसूस हुई।
प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में बढ़ी सतर्कता
राज्यपाल की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सर्किट हाउस पहुंच गए। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
चिकित्सकों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मेडिकल टीम द्वारा जरूरी जांचें की जा रही हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे का उपचार तय किया जाएगा।
हाल ही में भी अस्पताल में रह चुके हैं भर्ती
गौरतलब है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की सेहत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। महज एक सप्ताह पहले, 10 मार्च को उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान उन्हें यूरिन इन्फेक्शन, किडनी से जुड़ी हल्की समस्या और तेज बुखार की शिकायत थी। आईसीयू में इलाज के बाद 11 मार्च को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी और डॉक्टरों ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी।
हालांकि, संवैधानिक जिम्मेदारियों के चलते राज्यपाल लगातार कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि अत्यधिक व्यस्तता और पर्याप्त आराम न मिल पाने के कारण उनकी तबीयत एक बार फिर प्रभावित हुई है।
फिलहाल स्थिति स्थिर, डॉक्टरों की निगरानी जारी
ताजा जानकारी के अनुसार, राज्यपाल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। राज्यपाल के स्वास्थ्य को लेकर सरकार और चिकित्सा विभाग पूरी तरह सतर्क है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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