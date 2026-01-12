जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व जिलाध्यक्ष के सामने जोड़े हाथ, पकड़े कान; जानिए क्या मामला

संक्षेप: राजस्थान की सियासत में रविवार को उस वक्त हलचल मच गई, जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में मंत्री भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के सामने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं।

राजस्थान की सियासत में रविवार को उस वक्त हलचल मच गई, जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में मंत्री भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के सामने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य जोधपुर सर्किट हाउस का बताया जा रहा है, जहां मंत्री अपने जोधपुर दौरे के दौरान ठहरे हुए थे। वीडियो सामने आते ही इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और समर्थक-विरोधी अपने-अपने तर्क रखने लगे।

सुबह की मुलाकात, जो बन गई चर्चा का केंद्र

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल सर्किट हाउस पहुंचे थे। वे ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता बहाल कराने की सिफारिश लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे। बताया जा रहा है कि संबंधित स्कूल अतिक्रमण की भूमि पर बना हुआ था और जांच के बाद उसकी मान्यता पहले ही रद्द की जा चुकी थी। इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई।

मुलाकात के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और वे किसी भी सूरत में नियमों के खिलाफ जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। बातचीत के दौरान मंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कान भी पकड़े। किसी मौजूद व्यक्ति ने इस पल को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मंत्री का स्पष्ट रुख: नियमों से समझौता नहीं

वायरल वीडियो के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता जांच के बाद रद्द की गई थी। स्कूल अतिक्रमण की भूमि पर बना हुआ था और गलत तथ्यों के आधार पर मान्यता ली गई थी। ऐसे मामलों में सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। मंत्री ने दो टूक कहा कि भविष्य में भी यदि कोई स्कूल अतिक्रमण की जमीन पर पाया गया, तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो।

मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि वे कानून और नियमों के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। किसी की सिफारिश या दबाव में आकर नियम तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं है। उन्होंने इसे एक सामान्य मुलाकात बताया, जिसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने मिड-डे मील योजना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान मिड-डे मील में भ्रष्टाचार चरम पर था। ऊपर से नीचे तक मिलीभगत से घोटाले हुए। मंत्री ने कहा कि इन मामलों की जांच अब एसीबी कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर चालान पेश किया जाएगा। आगे की कार्रवाई न्यायालय करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम कर रही है।

पूर्व जिलाध्यक्ष की सफाई: मजाक को बनाया मुद्दा

वायरल वीडियो को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के एक सामान्य मुद्दे को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे थे। उनके मुताबिक, स्कूल की मान्यता या ट्रांसफर से जुड़ा कोई औपचारिक विषय नहीं था। बातचीत के दौरान माहौल सामान्य और दोस्ताना था। उन्होंने कहा कि मजाक में ही कान पकड़ने जैसी स्थिति बनी, जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है।

पालीवाल ने यह भी कहा कि इस वीडियो का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।

मंत्री की प्रतिक्रिया: निजी बातचीत थी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनोहर पालीवाल उनके मित्र हैं और उनसे माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी बातचीत निजी थी, जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मंत्री के अनुसार, इसे गलत नजरिये से देखा जा रहा है और इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।